Adiós a la euforia: Frágil acuerdo en Medio Oriente frena a los mercados

Conduce: Nicolás Paut.

En el nuevo capítulo de Agenda Económica conversamos sobre la volatilidad e incertidumbre del mercado, a un día de la tregua entre Irán, Estados Unidos e Israel.

Durante las primeras horas del alto al fuego, el mercado reaccionó con euforia: los precios del petróleo bajaron, tras varios días registrando alzas, y las bolsas reportaron ganancias. Sin embargo, este panorama cambió este jueves 9 de abril, ya que los mercados volvieron a caer y el valor del petróleo superó los US$100 por barril.

La experta Michèle Labbé explicó que “lo más probable es que, en el corto plazo, los indicadores se mantengan sumamente volátiles, con días al alza y días a la baja, y que, por lo tanto, en el intertanto, y al menos hasta que terminen estas dos semanas, no vamos a tener una tendencia clara en la evolución de los precios ni en la del tipo de cambio en Chile”.

Pese a que hubo una suspensión de los ataques en Medio Oriente, aún perduran las alzas históricas en el precio de los combustibles y, ante ello, la industria aérea advirtió un alza en los pasajes.

Este tema lo conversamos en esta edición con la directora comercial para América Latina de Iberia, Marina Colunga.

Por último, abordamos cómo bajarán los precios de las viviendas con la serie de ajustes que realizará el Gobierno a la ordenanza de urbanismo y construcción para impulsar la industria inmobiliaria.

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