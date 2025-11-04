Actividad económica creció un 3,2%: ¿Chile va por buen camino?

En un nuevo capítulo de Agenda Económica, conversamos sobre la actividad económicanacional, que creció un 3,2% en septiembre.
Al respecto, Andrés Pérez, economista jefe Latam Itaú, analizó el resultado: “Creo que este vehículo, llamado economía chilena, se ha acostumbrado por distintos motivos a andar a una velocidad bastante lenta. Nuestra velocidad crucero es más o menos un ritmo de crecimiento de 2% anual, lo que es bastante por debajo de lo que estábamos acostumbrados hace 10-15 años”.
“Lo relativo a construcción, proyectos de inversión de largo plazo, se ha ido dificultando. Entonces, yo creo que en la medida en que volvamos a ser ágiles y a concentrarnos en facilitar estos proyectos, pienso que podemos aspirar a crecer bastante más (…). Hay señales que son coherentes con un ritmo de expansión de la economía el próximo año en algo por encima de nuestro menguado potencial”, añadió.
