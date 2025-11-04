Programas completos Agenda Económica

Actividad económica creció un 3,2%: ¿Chile va por buen camino?

Por CNN Chile

04.11.2025 / 09:55

Conduce: Sebastián Aguirre.

En un nuevo capítulo de Agenda Económica, conversamos sobre la actividad económica nacional, que creció un 3,2% en septiembre.

Al respecto, Andrés Pérez, economista jefe Latam Itaú, analizó el resultado: “Creo que este vehículo, llamado economía chilena, se ha acostumbrado por distintos motivos a andar a una velocidad bastante lenta. Nuestra velocidad crucero es más o menos un ritmo de crecimiento de 2% anual, lo que es bastante por debajo de lo que estábamos acostumbrados hace 10-15 años”.

“Lo relativo a construcción, proyectos de inversión de largo plazo, se ha ido dificultando. Entonces, yo creo que en la medida en que volvamos a ser ágiles y a concentrarnos en facilitar estos proyectos, pienso que podemos aspirar a crecer bastante más (…). Hay señales que son coherentes con un ritmo de expansión de la economía el próximo año en algo por encima de nuestro menguado potencial”, añadió.

Mira el programa completo

