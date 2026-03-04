Abrupto quiebre entre Boric y Kast por proyecto de cable submarino | CNN Prime

Conduce: Ivo Goic Catenacci.

En la nueva edición de CNN Prime, junto a Ivo Goic Catenacci, revisamos las principales noticias de la jornada.

El presidente electo, José Antonio Kast , anunció la suspensión de las reuniones pendientes con la administración de Gabriel Boric para el cambio de mando.

, anunció la suspensión de las reuniones pendientes con la administración de para el cambio de mando. Caso Cañete: el Tribunal declaró culpables a los hermanos Antihuén y como autor colaborador a Nicolás Rivas Paillao por triple homicidio.

el Tribunal declaró culpables a los hermanos Antihuén y como autor colaborador a Nicolás Rivas Paillao por triple homicidio. Denuncian sobrecobros en los permisos de circulación.

Conflicto Medio Oriente: Donald Trump dice que la mayoría de instalaciones militares de Irán están destruidas.

En Entrevista Prime, conversamos con el senador y presidente de Renovación Nacional (RN), Rodrigo Galilea, respecto a la polémica entre Gabriel Boric y José Antonio Kast, luego de la suspensión de las reuniones bilaterales para el traspaso de mando.