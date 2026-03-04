Programas completos cnn prime

Abrupto quiebre entre Boric y Kast por proyecto de cable submarino | CNN Prime

Por CNN Chile

04.03.2026 / 15:35

Conduce: Ivo Goic Catenacci.

En la nueva edición de CNN Prime, junto a Ivo Goic Catenacci, revisamos las principales noticias de la jornada.

  • El presidente electo, José Antonio Kast, anunció la suspensión de las reuniones pendientes con la administración de Gabriel Boric para el cambio de mando.
  • Caso Cañete: el Tribunal declaró culpables a los hermanos Antihuén y como autor colaborador a Nicolás Rivas Paillao por triple homicidio.
  • Denuncian sobrecobros en los permisos de circulación.
  • Conflicto Medio Oriente: Donald Trump dice que la mayoría de instalaciones militares de Irán están destruidas.

En Entrevista Prime, conversamos con el senador y presidente de Renovación Nacional (RN), Rodrigo Galilea, respecto a la polémica entre Gabriel Boric y José Antonio Kast, luego de la suspensión de las reuniones bilaterales para el traspaso de mando.

DESTACAMOS

Servicios Cambio de hora en Chile ya tiene fecha oficial: ¿Se adelantan o atrasan los relojes?

LO ÚLTIMO

Negocios Vicepresidente del Banco Central: "El mercado reaccionó de forma exagerada al último Imacec"
La Casa Blanca dice que Estados Unidos tendrá pronto “dominio total” sobre el espacio aéreo iraní
Apple lanza el MacBook Neo, su portátil más asequible con chip de iPhone y precio desde 599 dólares
Récord de exportación chilena de más de US$107 mil millones: ¿Cuáles son los productos que están conquistando el mundo?
Abrupto quiebre entre Boric y Kast por proyecto de cable submarino | CNN Prime
Squella sobre la postulación de Bachelet a la Secretaría General de la ONU: "La trama del cable submarino terminó definitivamente con la candidatura"