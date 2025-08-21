A seis meses del masivo corte de energía ¿Cómo se puede mejorar la seguridad del sistema eléctrico?
Por CNN Chile
21.08.2025 / 12:39
Conduce: Nicolás Paut.
El pasado 25 de febrero un masivo corte dejó a cerca del 98% de la población de Chile sin electricidad.
En una nueva edición de Agenda Económica PM conversamos con Víctor Paredes, director de End Users y Power System Schneider Electric, sobre las medidas para mejorar la seguridad del sistema eléctrico nacional.
En el segundo bloque del programa hablamos con Leandro Vieira, vicepresidente de IA y Nube de Oracle en Latam, sobre las ventajas y desafíos del uso de la inteligencia artificial en empresas y gobiernos.
Revisa el programa completo en el video.