A seis meses del masivo corte de energía ¿Cómo se puede mejorar la seguridad del sistema eléctrico?

Conduce: Nicolás Paut.

El pasado 25 de febrero un masivo corte dejó a cerca del 98% de la población de Chile sin electricidad.

En una nueva edición de Agenda Económica PM conversamos con Víctor Paredes, director de End Users y Power System Schneider Electric, sobre las medidas para mejorar la seguridad del sistema eléctrico nacional.

En el segundo bloque del programa hablamos con Leandro Vieira, vicepresidente de IA y Nube de Oracle en Latam, sobre las ventajas y desafíos del uso de la inteligencia artificial en empresas y gobiernos.

Revisa el programa completo en el video.