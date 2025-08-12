A dos días de reunión entre Donald Trump y Putin: Rusia intensifica avance en territorio ucraniano

Por CNN Chile 12.08.2025 / 20:29

Conduce: Alicia Contreras y Matilde Burgos.

En una nueva edición de Conexión Global revisamos las noticias internacionales que marcaron esta jornada:

A solo dos días de reunión entre Donald Trump y Vladrímir Putin en Alaska, Rusia intensifica su avance de tropas en territorio ucraniano.

Además, Donald Trump declaró emergencia criminal en Washington D.C. y despliega un millar de efectivos.

Revisa el programa completo en el video