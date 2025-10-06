31 mil autos nuevos fueron vendidos en septiembre: Es el mayor nivel desde inicios de 2023

Conduce: Sebastián Aguirre.

En un nuevo capítulo de Agenda Económica, conversamos sobre la fuerte alza que tuvieron las ventas de autos nuevos en septiembre, con 31.871 unidades vendidas.

En esta edición, también dialogamos con Alfonso Sartorio, líder minería y energía Latinoamérica sur de EY, sobre los desafíos de la minería. “Chile es un país bastante afortunado porque en el promedio del mundo está arriba tanto en su industria, en sus leyes, que tienen que mejores siempre, y reservas minerales”, sostuvo.

Mira el programa completo