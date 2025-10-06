Programas completos Agenda Económica

31 mil autos nuevos fueron vendidos en septiembre: Es el mayor nivel desde inicios de 2023

Por CNN Chile

06.10.2025 / 09:05

Conduce: Sebastián Aguirre.

En un nuevo capítulo de Agenda Económica, conversamos sobre la fuerte alza que tuvieron las ventas de autos nuevos en septiembre, con 31.871 unidades vendidas.

En esta edición, también dialogamos con Alfonso Sartorio, líder minería y energía Latinoamérica sur de EY, sobre los desafíos de la minería. “Chile es un país bastante afortunado porque en el promedio del mundo está arriba tanto en su industria, en sus leyes, que tienen que mejores siempre, y reservas minerales”, sostuvo.

Mira el programa completo

DESTACAMOS

#LODIJERONENCNN Estudio alerta alza del cáncer en menores de 50 años: ¿A qué factores podría deberse?

LO ÚLTIMO

Negocios Hubo más de 90 mil compras solo en la primera hora del CyberMonday: ¿Hasta cuando se extienden las ofertas?
Montes y dichos sobre presencia de "mano derecha" de dueño de terreno tomado en comando de Jara: "Se transformó en algo que no era lo que se dijo"
Continúan roces entre ministro Montes y Jeannette Jara tras dichos sobre reconstrucción en Valparaíso
Escenario sin Matthei en segunda vuelta: Presidente de la UDI dice que apoyarán “a quien compita contra Jeannette Jara”
Chile vs. México: ¿A qué hora, cuándo y dónde ver en vivo el partido por los octavos de final del Mundial Sub 20?
Aumentan casos de cáncer en personas menores de 50 años: ¿Qué patrones explicarían el alza?