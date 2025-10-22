Programas completos CNN tiempo

21 °C en Santiago: Descienden las temperaturas y las nubes se toman la jornada

Por CNN Chile

22.10.2025 / 17:04

Vuelven a descender las temperaturas. Revisa el desglose completo del tiempo y el pronóstico para tu ciudad en CNN Tiempo.

  • Para la zona norte del país se espera una jornada con temperaturas más bajas de lo habitual. Las máximas estarán entre los 18 y 21 °C para las ciudades de Arica, Iquique y Antofagasta. Copiapó, Vallenar y localidades cercanas bordearán también los 21 °C.

 

  • Producto de una vaguada en altura se produce un descenso en las temperaturas, que es más notorio en el centro del territorio nacional. Los Andes y San Felipe presentarán un descenso de 3 a 4 °C en la máxima y una mayor presencia de nubosidad.

 

  • Ciudades como Rancagua, Talca, Molina y Curicó presentarán cielos nublados con una máxima que estará bordeando los 21 °C. Los Ángeles y Chillán alcanzarán los 19 °C.

 

  • Los chubascos se harán presentes para el sur del país en ciudades como Valdivia, Puerto Montt, Puerto Aysén, Puerto Williams y Punta Arenas.

DESTACAMOS

Tendencias Un "Jardín de Sanación" impulsado por Easy renueva la esperanza para la Fundación Nuestros Hijos

LO ÚLTIMO

País Matthei apoya acusación constitucional contra Pardow: "Merecen sanciones quienes con su ineptitud causan daño a las familias"
Un viaje por la cultura del anime en Latinoamérica: De los clásicos “Dragon Ball Z” al fenómeno actual “Demon Slayer”
Reprograman para enero de 2026 conciertos de Bad Bunny en Chile debido a presentación en el Super Bowl
Las principales conclusiones de Erede 2025
21 °C en Santiago: Descienden las temperaturas y las nubes se toman la jornada
Trump exige a ganaderos estadounidenses bajar precios mientras impulsa importación de carne argentina