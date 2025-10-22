21 °C en Santiago: Descienden las temperaturas y las nubes se toman la jornada
Por CNN Chile
22.10.2025 / 17:04
Vuelven a descender las temperaturas. Revisa el desglose completo del tiempo y el pronóstico para tu ciudad en CNN Tiempo.
- Para la zona norte del país se espera una jornada con temperaturas más bajas de lo habitual. Las máximas estarán entre los 18 y 21 °C para las ciudades de Arica, Iquique y Antofagasta. Copiapó, Vallenar y localidades cercanas bordearán también los 21 °C.
- Producto de una vaguada en altura se produce un descenso en las temperaturas, que es más notorio en el centro del territorio nacional. Los Andes y San Felipe presentarán un descenso de 3 a 4 °C en la máxima y una mayor presencia de nubosidad.
- Ciudades como Rancagua, Talca, Molina y Curicó presentarán cielos nublados con una máxima que estará bordeando los 21 °C. Los Ángeles y Chillán alcanzarán los 19 °C.
- Los chubascos se harán presentes para el sur del país en ciudades como Valdivia, Puerto Montt, Puerto Aysén, Puerto Williams y Punta Arenas.