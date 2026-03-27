Rutpay de BancoEstado se une a Huechuraba para agilizar permiso de circulación y destaca sus descuentos en comercios

La plataforma integra una mini app para realizar el trámite. Con esto, la entidad bancaria apunta a unir al mundo financiero con los requerimientos de la administración del Estado y los municipios.

BancoEstado anunció durante este mediodía una función de su súper app Rutpay. Gracias a una alianza con la Municipalidad de Huechuraba los vecinos de la comuna podrán pagar su permiso de circulación a través de la plataforma.

A través de una ‘mini app’ contenida en Rutpay, los usuarios podrán realizar el trámite ahorrando tiempo y filas, permitiendo además que personas de otras comunas puedan trasladar su permiso a dicho municipio.

En una actividad realizada en la Plaza Cívica de Huechuraba, la vicepresidenta de BancoEstado, Paulina Yazigi, y el alcalde de la comuna, Maximiliano Luksic, entregaron detalles de esta nueva funcionalidad.

“Día a día millones de personas a lo largo de Chile depositan su confianza en nosotros. Como banco tenemos el deber de entregar servicios ágiles y seguros que faciliten su día a día. Rutpay de BancoEstado ha demostrado ser una herramienta eficiente y masiva, que queda a disposición de otros municipios y además entrega beneficios que alivian el bolsillo de los usuarios”, destacó Paulina Yazigi.

Por su parte, el alcalde de Huechuraba, Maximiliano Luksic, recalcó “estamos muy contentos de sumar a Rutpay como aliado en este proceso de pago de permiso de circulación. Es clave que elijan Huechuraba para sacar la patente porque con esto nos ayudan a tener más seguridad, más y mejor salud, educación, áreas verdes y tantas cosas que necesitan nuestros vecinos. Así que feliz de tener una nueva alternativa de pago segura, cómoda y rápida”.

Este lanzamiento es una demostración de cómo Rutpay ha evolucionado. Esta carretera digital de BancoEstado permite articular soluciones de alta complejidad operativa, integrando al mundo financiero con los requerimientos de la administración del Estado y los municipios.

Un ejemplo de esta sinergia es la Mini app de ChileAtiende, que hoy procesa miles de interacciones mensuales —llegando a peaks de más de 17 mil atenciones— con total estabilidad y seguridad.

Beneficios que alivian el bolsillo

En la actividad también se destacó que Rutpay entrega beneficios para sus usuarios a nivel nacional. Uno de los focos de esta oferta se centra en el alivio directo al bolsillo de los conductores: los usuarios de Rutpay pueden acceder a un descuento de $100 por litro de bencina en estaciones Copec todos los viernes, al pagar directamente con la aplicación.

¿Cómo hacer el trámite del permiso?

Solo basta con ingresar a Rutpay, seleccionar la mini app ‘Permiso de Circulación’, ingresar el RUT y la patente del vehículo. Luego, se debe elegir la modalidad de pago (total o cuotas) y ya el trámite estará realizado (se debe tener al día la revisión técnica y el seguro obligatorio).

En cambio, si se desea trasladar de comuna, se debe ingresar a la mini app, adjuntar el padrón del vehículo, el permiso de circulación previo, el nombre del municipio donde se hizo el pago anterior y la patente del vehículo. Luego, el usuario ingresa sus datos personales (nombre completo, dirección, teléfono de contacto y correo electrónico) y solicita el traslado.

La respuesta de la municipalidad estará lista en un máximo de 24 horas. Posteriormente llegará un correo electrónico avisando que el trámite está completado y con eso, luego de volver a entrar a la mini app, ya se puede hacer el pago respectivo.