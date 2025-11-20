Reforma previsional: beneficios según tu edad y cotización

Descubre cómo los ajustes al sistema de pensiones modificarán tu ingreso al jubilar. Las mejoras varían drásticamente según tu etapa laboral y años trabajados.

La reforma previsional chilena trae cambios que afectarán tu futuro financiero de distintas maneras. ¿Qué mejoras te corresponden? Todo depende de tu edad y cuántos años llevas cotizando. Entender estas diferencias te permitirá sacar el máximo provecho del nuevo sistema.

El diseño combina seguridad social con ahorro individual. Las mejoras varían según el tiempo que te queda para capitalizar y los beneficios solidarios que te tocan.

¿Qué ganan los cotizantes jóvenes menores de 35 años?

Si tienes menos de 35 años, el tiempo juega a tu favor. Los cambios están pensados para que acumules un capital mayor durante tu vida laboral, aprovechando décadas de cotización y rentabilidad.

Mayor capital en tu cuenta individual

El aporte del empleador llegará al 8,5 % de tu renta imponible, destinándose el 6 % directamente a tu cuenta de capitalización individual.

Fondos que se ajustan a tu edad

Los multifondos se reemplazan por fondos generacionales. Tu dinero se invertirá considerando cuánto tiempo te falta para jubilar, priorizando mayor rentabilidad mientras eres joven.

Protección durante la cesantía

Un seguro cubrirá tus cotizaciones en periodos sin trabajo, reduciendo el impacto de las lagunas laborales en tu pensión futura.

¿Cómo afecta a quienes están en la mitad de su carrera laboral?

Entre los 35 y 55 años, ya tienes un ahorro construido. La reforma previsional premia tu consistencia y compensa desigualdades como la brecha de género, reconociendo el esfuerzo de años de trabajo formal.

Beneficio por años cotizados

Recibirás un aporte mensual adicional si has mantenido regularidad. Se requieren 13 años cotizados para mujeres y 20 para hombres.

Aporte diferido con rentabilidad

El 1,5 % de la cotización del empleador se acumula con reajustes e intereses, entregándose completo al momento de pensionarte.

Compensación para mujeres

El nuevo Seguro Social incluye un pago adicional que busca equiparar las pensiones, mitigando el diferencial de expectativas de vida.

¿Qué cambia para quienes están cerca de la pensión?

Si superas los 55 años, los efectos son más inmediatos.

Las mejoras se concentran en el Pilar Solidario y en reconocer tu historial laboral, proporcionando una red de seguridad más sólida.

Aumento de la PGU

La Pensión Garantizada Universal subirá gradualmente hasta $250.000 para todas las personas mayores de 65 años.

Reconocimiento desde enero 2026

El Beneficio por Años Cotizados comenzará a pagarse en enero de 2026 para quienes ya estén pensionados o próximos a estarlo.

Compensación inmediata para mujeres

Si estás próxima a pensionarte, recibirás la compensación por diferencia de expectativa de vida a partir de enero de 2026.

¿Cómo potenciar tu pensión con el nuevo sistema?

El sistema mejorado te entrega herramientas, pero depende de ti usarlas bien. La consistencia en tus cotizaciones y el ahorro complementario son decisivos para maximizar tu pensión futura.

Mantén tu densidad de cotizaciones

Reduce al máximo las lagunas laborales. La nueva ley premia directamente la regularidad, incentivando tu permanencia en el sistema formal.

Considera el ahorro previsional voluntario

El APV no solo mejora tu pensión proyectada, sino que también otorga beneficios tributarios y flexibilidad para complementar tu ahorro obligatorio.

Infórmate sobre tu fondo generacional

Aunque el sistema te protege de malas decisiones, conviene entender cómo se gestionan tus recursos según tu edad y horizonte de inversión.

Comprender estos ajustes es fundamental para asegurar tu estabilidad al jubilar. La reforma previsional mejora el sistema, pero las decisiones informadas potencian los resultados. Conocer en detalle tu situación particular te ayudará a tomar mejores decisiones previsionales.