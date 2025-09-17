Rancagua celebra las Fiestas Patrias al ritmo de “Latinos” en la Plaza de Armas

Vecinos y familias se reunieron para recrear la popular coreografía de Proyecto Uno bajo la dirección de la reconocida bailarina Claudia Miranda, destacando la danza como patrimonio cultural local.

En la previa de las Fiestas Patrias, la Plaza de Armas de Rancagua se llenó de ritmo y alegría con la tradicional coreografía de “Latinos”, canción icónica del grupo dominicano-estadounidense Proyecto Uno, que se ha convertido en un símbolo de la cultura popular rancagüina.

La actividad, organizada por WOM en conjunto con la Municipalidad de Rancagua, reunió a cientos de vecinos y familias que aprendieron los pasos y bailaron al compás de la canción bajo la coordinación de la destacada bailarina y coreógrafa nacional Claudia Miranda. “Bailar es una expresión de alegría, pero también una forma de unirnos en torno a la vida en comunidad. Esta coreografía se ha arraigado tanto en la vida rancagüina que se baila en fiestas típicas, matrimonios e incluso en colegios. Reunir a tantas personas en el centro de la ciudad es una muestra de que tenemos una cultura local vigente y viva”, afirmó Miranda.

El evento también contó con la participación de influencers como Pedro Canales y Rodrigo Fernández, alias “Otakin”, y del comediante Iván Arenas, quienes compartieron con el público y explicaron el origen de este fenómeno cultural. Además, se realizaron concursos y actividades recreativas en un ambiente familiar, con puntos de hidratación para los participantes, marcando el inicio oficial de las celebraciones de Fiestas Patrias en la Región de O’Higgins.

Rancagua y su emblemático baile de “Latinos” serán destacados próximamente en un capítulo especial de la serie documental “Chile, es más WOM que nunca”, que busca poner en valor la historia, la cultura y las traiciones del país.