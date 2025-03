Novo Nordisk Chile impulsa campaña para promover la concientización de la obesidad

Según la última Encuesta Nacional de Salud, en nuestro país más del 74% de la población vive con obesidad o sobrepeso. En esta línea, datos de la OECD posicionan a Chile entre los 10 países con mayor prevalencia de esta problemática de salud.

En el marco del Día Mundial de la Obesidad y con el objetivo de generar conciencia sobre el significado de la palabra obesidad en la sociedad, Novo Nordisk Chile lanzó una campaña bajo la premisa “Este mes de la obesidad, démosle un nuevo significado a la palabra porque cambiar la definición, es el primer paso para cambiar la realidad”.

El propósito principal es modificar el significado de la palabra “obesidad” en el diccionario, con el fin de transmitir un concepto que permita reflejar la realidad de millones de personas y reducir el estigma social asociado, potenciando esta idea como un puente articulador para impulsar a la ciudadanía a sumarse a la discusión.

El gerente general de Novo Nordisk Chile, Eduardo Silotto, indicó que “la obesidad es una enfermedad con la que viven millones de personas en Chile. Para lograr un verdadero cambio, debemos comenzar por el lenguaje que construye nuestra realidad. Es por eso que impulsamos una iniciativa para solicitar a la RAE una nueva definición, una que refleje con mayor precisión la complejidad de vivir con una afección que afecta tanto física como psicológicamente a quienes la padecen”.

Silotto agregó que “en Novo Nordisk nuestro propósito es concientizar sobre la obesidad todo el año, no solo este 4 de marzo. Con el fin de incentivar a las personas a consultar con profesionales de salud sobre la obesidad y mejorar su calidad de vida, a través de esta campaña lanzamos el sitio razonesdepeso.cl, con la cual esperamos que cientos de personas puedan encontrar un acompañamiento acorde a sus necesidades”.

La obesidad según expertos

Según un estudio publicado por la revista The Lancet, Chile es el segundo país de Latinoamérica donde más aumentó la obesidad en los últimos 30 años (solo por detrás de Panamá). Además, la última Encuesta Nacional de Salud, señala que en nuestro país más del 74% de la población vive con obesidad o sobrepeso. En esta línea, datos de la OECD posicionan a Chile entre los 10 países con mayor prevalencia de esta problemática de salud.

A nivel mundial, según las estimaciones presentadas en el Atlas Mundial de la Obesidad 2023, si se mantienen las tendencias actuales, la obesidad costará a la economía mundial más de 4 billones de dólares en ingresos potenciales el 2035, lo que representa casi el 3% del Producto Interno Bruto (PIB) mundial actual.

El animador de televisión Francisco Saavedra, quien participa como rostro en la campaña, dijo que “la vida de una persona con obesidad no es una vida fácil, yo no era un niño feliz, porque efectivamente hay un estigma social que es muy fuerte. El bullying del que hoy en día se habla tanto es un maltrato descarnado y yo lo viví de pequeño. Tengo la sensación de que todo esto tiene que ver con lo social y por eso es importante que la gente tome la iniciativa y se asesore con especialistas”.

En ese sentido, la especialista en Medicina Interna y en Enfermedades Respiratorias, Dra. Carolina Herrera, sostuvo que es difícil explicar la tasa de las personas con obesidad que no asisten al doctor, porque no tienen la percepción de que tienen un problema. “Ocurre lo mismo cuando normalizamos conductas como el tabaquismo, el sobrepeso y la obesidad, ya que las personas no perciben que tienen un problema, y uno a veces les pregunta en la consulta ¿Tienes un problema de salud? y te dicen que no, que están sanos y resulta que tienen una obesidad evidente”.

Siguiendo esa línea, el médico nutriólogo, Dr. Juan Carlos Vega, dijo que “la obesidad es una condición de salud compleja que va más allá de los prejuicios” y transmitió un mensaje a quienes la padecen; “si usted vive con obesidad, es importante que sepa que no está solo. Consultar a un médico es clave para recibir el tratamiento adecuado y mejorar su bienestar”.

En tanto, la médico nutrióloga, Dra. Sabrina Wigodsky, enfatizó que “una persona puede tener obesidad por distintos factores, desde malos hábitos alimenticios, hasta distintos trastornos de conducta alimentaria o enfermedades gastrointestinales. Es por eso que hay distintos tratamientos especializados en sobrepeso y obesidad y esta campaña apunta a eso, a qué cada persona tome la iniciativa y tenga el tratamiento que le corresponda”.

En cuanto a lo que significa vivir con esta enfermedad, Alicia Cárdenas, 60 años, presidenta de la Fundación Centro Integral Guatitas de Delantal, señaló que su lucha con la obesidad empezó a los 16 años, cuando pesaba 40 kilos. Luego en el embarazo, con 89 kilos, subió más del 100% de su peso. “La obesidad te limita en todo sentido y te causa enfermedades. Hace 7 años me diagnosticaron diabetes y hoy soy insulina dependiente, hipertensa y con una artrosis severa, todas patologías producto de la obesidad”.

La campaña, que también cuenta con otros especialistas en el área de la salud como el psiquiatra Dr. Eugenio Olea, continuará durante todo marzo, invitando a las personas a reflexionar, informarse y, sobre todo, ser conscientes de que la obesidad puede ser tratada y prevenida, entregando una mejor calidad de vida a millones de personas.