¿Cómo usar un chaleco sin mangas para distintas ocasiones?

Los chalecos sin magas son poderosos aliados para esta temporada. Descubre cómo puedes sacarle el máximo provecho y lograr interesantes looks.

Dentro de los chalecos, hay un modelo que está destacando esta temporada de otoño/invierno. Se trata de los sin manga que estuvieron en tendencia en los años ’90, pero como sabemos, en la moda todo vuelve.

¿Lo mejor de todo? Se trata de una prenda versátil que se puede integrar con facilidad a diferentes contextos, desde una salida con amigos hasta un día de oficina.

A continuación, conoce algunas ideas de cómo puedes usar tu sweater o chaleco sin mangas en diferentes contextos:

1. Look formal

Su faceta más elegante puedes sacarla a relucir con combinaciones específicas, como por ejemplo: ocupar uno de estos chalecos (mejor aún si son de cuello alto), junto a una camisa debajo (que también puede ser oversize) con un pantalón de traje. Unos tacones altos ayudarán a potenciar el conjunto para lucir un estilo más formal y no te olvides de la cartera, una que usarías para ir a la oficina.

Sumándole unos aros elegantes más un trench, lograrás con éxito este estilo sofisticado.

2. Outfit cómodo y versátil

Los chalecos sin mangas también son excelentes opciones para usarlos en el día a día. Lo mejor de todo es que se trata de una prenda cómoda y que te brinda abrigo para días más fríos. Puedes aprovechar los que son estampados con, por ejemplo, motivos nórdicos para usarlos con jeans y una polera manga larga de un color básico.

Si necesitas salir puedes combinarlos con una parka, un pañuelo o bufanda.

3. Conjunto arriesgado

Una de sus modalidades más arriesgadas es su combinación con un vestido largo. Un buen consejo para que todo salga bien es fijarse en los colores, los contrastes se verán muy bien, por ejemplo, si el vestido es claro puedes usar un sweater o chaleco que sea oscuro, o al revés.

La elección de la polera manga larga o camisa puede ir en sintonía con la tela del vestido, aunque si buscas ser un poco más audaz, juégatela por un estampado. Termina este look con unas botas largas para darle el toque chic.

4. Estilo casual y novedoso

Los chalecos manga corta tienen a las camisas como sus mejores aliadas, cuando usas un sweater largo puedes lograr una combinación que entregará como resultado un mini vestido. Esto te dará una apariencia fresca y juvenil, ideal para una cita o para una junta con amigos.

Si quieres cubrir tus piernas puedes usar calzas, junto a unas zapatillas o botines. También puedes combinar tu outfit con una cartera pequeña y tus aros favoritos.

Foto: Pexels. Ron Lach.

Sácale el máximo provecho a los chalecos sin mangas

Con estas ideas quizá te dieron ganas de probar combinaciones que no has lucido antes. No olvides que estos chalecos sin magas tienen diferentes diseños, cuellos tipo V, redondos, altos, oversize, estampados o lisos.

Elige los que más te gusten. Tenerlos en tu closet puede sacarte de apuros sin dejar de tener estilo.