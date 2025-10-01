Clínica Cela celebra 20 años y consolida su liderazgo en depilación láser en Chile

Con más de 36 sucursales activas entre Iquique y Puerto Montt, Cela brinda acceso a tratamientos de alta efectividad en todo el país. Su incorporación en 2021 a Espaçolaser, la red de depilación láser más grande del mundo con más de 850 clínicas en América Latina, reforzó su liderazgo y le permitió elevar estándares de calidad e innovación en el rubro estético.

En un mercado cada vez más exigente, Clínica Cela by Espaçolaser celebra dos décadas de trayectoria posicionándose como referente de la depilación láser en Chile. Desde su origen en 2005, la clínica ha transformado la forma en que las personas se relacionan con el vello corporal, ofreciendo tecnología de vanguardia, experiencia médica y un acompañamiento cercano en cada procedimiento.

Con más de 36 sucursales activas entre Iquique y Puerto Montt, Cela brinda acceso a tratamientos de alta efectividad en todo el país. Su incorporación en 2021 a Espaçolaser, la red de depilación láser más grande del mundo con más de 850 clínicas en América Latina, reforzó su liderazgo y le permitió elevar estándares de calidad e innovación en el rubro estético.

La clínica cuenta con tecnología de última generación para distintos tipos de piel. Su láser Alexandrita continúa siendo el método preferido por su efectividad y resultados duraderos, mientras que desde 2024 incorporó el láser ND Yag en varias ciudades del país, ampliando el acceso a pacientes con fototipos de piel más altos. Todos los tratamientos son realizados exclusivamente por profesionales del área de la salud, garantizando seguridad y seguimiento clínico.

Como parte de la celebración de sus 20 años, Clínica Cela ofrece tres sesiones de regalo en zonas seleccionadas: axilas para mujeres y base de barba para hombres. Para acceder a este beneficio, quienes aún no han probado la experiencia deben registrarse y agendar una evaluación gratuita.

En estas dos décadas, Cela ha atendido a más de 400 mil personas y realizado 2 millones de procedimientos, consolidando un legado que combina cercanía, innovación y confianza. “Clínica Cela no es solo una alternativa estética, es una experiencia transformadora que ha acompañado a miles de chilenos y chilenas, y que seguirá haciéndolo con el mismo compromiso, cercanía y excelencia que nos caracterizan desde el primer día”, señaló Carlos Cerón Dinamarca, CEO y fundador de la marca.

Con esta conmemoración, la clínica reafirma su propósito de seguir empoderando a cada paciente a través del cuidado de su piel, promoviendo autoestima, bienestar y una relación más libre con la estética.

Conoce más en su página web: www.cela.cl

Redes sociales como: @celachile