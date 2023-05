Minutos Constituyentes, capítulo 10: Humo blanco en la Comisión Experta

En el décimo capítulo del podcast de CNN Chile, Minutos Constituyentes, Alicia Contreras y Paul Follert nos explican cómo está quedando el anteproyecto de nueva Constitución.

En medio de aplausos, este jueves la Subcomisión de Principios terminó con su última sesión de votación. Con esto, cada una de las cuatro subcomisiones despachó al pleno del organismo todas las normas y enmiendas de cada capítulo del anteproyecto de nueva Constitución.

Después de días de buscar acuerdos, los integrantes de la Comisión -desde Comunistas hasta Republicanos- terminaron con una negociación que dejó a ambos sectores conformes. Ya con el acuerdo listo, comenzaron el proceso de votación que respondió al consenso logrado.

“Nadie salió con el texto de sus sueños, pero todos estamos conformes de haber colaborado”, dijo la presidenta de la Comisión Experta, Verónica Undurraga, al finalizar todas las votaciones. El experto de la UDI, Máximo Pavez, afirmó que “este acuerdo permite, a mi juicio, responsablemente afirmar que la etapa de la Comisión Experta ha sido concluida de manera exitosa para Chile”.

¿En qué temas hubo acuerdo?

Previo a la votación, uno de los nudos de la discusión era la paridad; propuesta que era empujada por el oficialismo, quienes buscaban un mecanismo que asegurara una representación igualitaria de mujeres y hombres en el Congreso Nacional.

Desde la derecha se oponían a esto, por lo que se acordó aprobar una norma transitoria que mandata al Congreso a ingresar una ley para asegurar una integración en la que un sexo no supere al otro en más de un 60%. Eso sí, solo se aplicará en las dos elecciones parlamentarias siguientes a la entrada en vigencia de la Constitución y después quedará sin efecto. Más aún, si estos porcentajes se logran en la primera elección, se daría por cumplida la norma y ya no aplicaría en la siguiente.

Tras la aprobación, la experta del FRVS, Magaly Fuenzalida afirmó que no quedaron felices pero agregó que: “siempre supimos que nuestra apuesta de ir al 50-50 era más complejo de llegar. Siempre estuvimos flexibles para poder abrirnos a otras propuestas. Creo que es la mejor apuesta que podíamos tener”. Natalia González, de la UDI, fue la única integrante de la subcomisión de Sistema Político que votó en contra de la norma y afirmó que: “hay otros mecanismos para fomentar la participación de las mujeres y otros obstáculos que hay que remover. Me parece que la solución no viene por la imposición de un mecanismo de paridad, aunque sea con estos resguardos“.

También se aprobó establecer un umbral electoral para los partidos políticos. Con esto, las colectividades que no consigan un 5% de los votos en la elección parlamentaria, no podrán ocupar escaños en el Congreso. Además, los expertos acordaron establecer una excepción: los partidos que logren 8 escaños, pero no superen el 5% de la votación, podrán saltarse esta barrera.

Para su implementación se acordó que, en las primeras elecciones parlamentarias, el umbral será solo de un 4% y la excepción será conseguir cuatro parlamentarios. “Es una medida drástica que requiere cierto tiempo para que se adecuen. En ese contexto se establecen esas excepciones. El objetivo es reducir partidos, pero sin generar un efecto injusto”, dijo Francisco Soto del PPD, mientras que Paz Anastasiadis, de la DC, advirtió que “este umbral nos podría llevar a un bipartidismo, a una situación donde el centro desaparece. Tenemos que pensar si las normas no producen mayor fragmentación de la ciudadanía del país”.

Salud: ¿Hoja en blanco?

Una de las diferencias más importantes fue uno de los artículos referido a Salud. Si bien se logró un acuerdo para asegurar este derecho en sus dimensiones física, mental y social, no ocurrió lo mismo con la parte referida a la libertad para elegir el régimen de salud; fuera este estatal o privado.

La derecha buscaba garantizar la libertad de elección tanto a nivel del prestador como del asegurador. Pero el oficialismo se oponía, pues para ellos la redacción original implicaba constitucionalizar el modelo de Isapres. Finalmente, solo se aprobó que el Estado debe garantizar la ejecución de las acciones de salud, a través de instituciones privadas y estatales, en la forma que determine la ley.

El PS, Flavio Quezada, afirmó en el debate que: “aquí hay un derecho a la Salud que hemos consensuado luego de un arduo trabajo que incorpora la posibilidad que la ciudadanía pueda escoger sus prestadores. Por tanto, no hay en esa materia una hoja en blanco”. Postura que fue rebatida por la UDI, Bettina Horst, quien respondió que “no hay hoja en blanco, pero sí una hoja no completa, porque si bien hoy día está contemplado la libertad de elección a nivel de prestadores, eso no es completo. Hay dos elecciones cuando hablamos en Salud: uno del aseguramiento y dos de los proveedores”.

¿Qué viene ahora?

En los próximos días los expertos deberán votar en el pleno las normas despachadas por cada subcomisión. En esta etapa no se esperan grandes novedades y cada bloque debería respetar las votaciones de esta semana.

Una vez aprobado el texto por el pleno, quedará listo el anteproyecto de Nueva Constitución, el que será entregado el próximo 7 de junio al recién instalado Consejo Constitucional.

