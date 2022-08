La maquilladora, diseñadora gráfica y creadora de contenidos Valentina Dávila conversó con CNN Influencers de CNN Chile sobre su trayectoria profesional y los cuidados en torno a las redes sociales. Dávila comentó que, a su juicio, “más que tóxico, las redes sociales son un arma de doble filo: te pueden llevar al hoyo como también agarrar y llevar para arriba”, por eso, agregó, es importante “que tengas una buena red de apoyo, alguien que te pueda estar orientando”. “¿Por qué digo esto? Porque toda la información que estás viendo, tú estás craneando todo el tiempo. El tema de que hagan esto con nosotros de jugar con nosotros por los números cuando hay likes o no likes. ¿Qué importa si no hay un like? No significa que hiciste mal tu trabajo. Eso es lo que me incomoda ahora un poco con el tema de las redes sociales”, indicó.