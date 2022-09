El modelo y creador de contenidos Jorge Chacón conversó con CNN Influencers de CNN Chile sobre su trayectoria profesional, su experiencia como inmigrante venezolano en Chile, salud mental y el uso de las redes sociales como herramientas de trabajo. Entre otros aspectos, el influencer comentó que “el hecho de estar más expuesto le da esta posibilidad a la gente de, quizás, opinar sobre tu vida sin saber, sin conocerte ni siquiera. Pero lo que ustedes ven en redes sociales (de uno) probablemente sea el 1% de los que yo vivo en general en mi vida. Entonces, el que tú quieras opinar de mi vida está bien siempre y cuando no me lo digas a mí, porque al final tú ni siquiera me conoces. Lo que quiero decir es que las opiniones son opiniones hasta que tú pasas la línea del respeto. Una vez empiezas a irrespetarme, ya no es una opinión, ya es simplemente herir. Entonces, creo que hay que ser más consciente en ese sentido”.