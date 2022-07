El músico y youtuber Nico Borie conversó con CNN Influencers de CNN Chile sobre su carrera profesional, sus imitaciones a grandes referentes del rock como Bruce Dickinson, Axl Rose y Eddie Vedder, y su opinión sobre la música chilena. Además, abordó la polémica en torno a David Ellefson, ex integrante de Megadeth que fue expulsado en 2021 tras ser acusado de presuntamente haber tenido relaciones sexuales con una persona menor de edad. “Obviamente, se me cayó un ídolo. Esos rumores de que es pedófilo o no, eso no se sabe bien, pero en el fondo lo que hizo no corresponde (…) Él tiene que dar el ejemplo. Cuando yo lo critiqué me decían ‘qué puritano’, pero cuando uno tiene ese nivel de fama, tiene que ser el ejemplo para todos y no meterte con cabras chicas”, afirmó.