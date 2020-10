La diputada de RD Maite Orsini lamentó no haber podido participar en el plebiscito de este domingo, en el que definiría si se aprueba o rechaza la idea de redactar una nueva Constitución, luego de haber dado positivo por COVID-19.

A través de un mensaje en su cuenta de Twitter, la parlamentaria manifestó que “llevo años soñando con este día. El virus duele en el cuerpo, pero no haber podido votar duele en el alma. ¡No se imaginan cuánto!”.

Lee también: Sharp hizo un llamado para que ningún sector político se atribuya el resultado del plebiscito

“Pero esos dos dolores no son nada comparado con la alegría y esperanza que deja la enorme participación de hoy. ¡Vamos a cambiar Chile!”, agregó.

A dos días del plebiscito se informó que Orsini no iba a poder sufragar este 25-O tras contagiarse de coronavirus durante la semana.

Lee también: Carmen Frei a quienes no votaron: “No se quejen o digan que no les gusta cómo va Chile, no tienen derecho a opinar”

Aunque no se sabe con exactitud el momento exacto en que se expuso al virus, su equipo señaló que pudo ocurrir tras una jornada de trabajo distrital y turnos nocturnos que tuvo como voluntaria de Bomberos.

Llevo años soñando con este día. El virus duele en el cuerpo, pero no haber podido votar duele en el alma. No se imaginan cuanto!

Pero esos dos dolores no son nada comparado con la alegría y esperanza que deja la enorme participación de hoy. Vamos a cambiar Chile!

— Maite Orsini Pascal (@MaiteOrsini) October 25, 2020