Las diputadas Natalia Castillo (RD) y Gael Yeomans (CS), junto a dirigentes sociales, presentaron una denuncia ante la Fiscalía Local de San Miguel para que se investiguen el ataque contra adherentes del Apruebo durante un banderazo realizado el viernes pasado en la comuna.

Castillo, quien participó de la manifestación, relató este lunes que “llegaron adherentes del Rechazo, armados y disparando supuestamente balines de goma a las personas que ahí nos encontrábamos, sin tener ninguna consideración con que en ese lugar había niños y personas mayores”.

“Este tipo de situaciones son absolutamente condenables, de manera transversal, y emplazo a aquellos líderes de la campaña del Rechazo a que condenen este tipo de violencia. Esto no puede ocurrir en un proceso democrático”, continuó.

La legisladora añadió que “el plebiscito del 25 de octubre debe desarrollarse en el máximo ambiente de paz y con altos estándares de cuidado de nuestra democracia”.

En la misma línea, Yeomans expresó que “los graves hechos de San Miguel no pueden quedar en la impunidad. Acá estamos protegiendo la democracia, porque todas y todos tienen derecho a expresar su opinión sobre un plebiscito que va a ser histórico para definir el futuro del país”.

“También quiero poner en atención que esta actividad fue convocada por mujeres y sabemos que hay un grupo de ultraderecha que ya se adjudicó las agresiones, vanagloriándose del terror que provocaron en la comuna, donde pacíficamente se manifestaban mujeres, niños, niñas, adultos mayores”, agregó.

En ese sentido, la parlamentaria realizó un llamado al gobierno para “que no miren para el lado, porque esto no puede quedarse así. No pueden desentenderse ante la necesidad de defender la democracia, cuando estamos hablando de gente que está atentando contra ella y contra la integridad física de las y los manifestantes”.

Al respecto, el jefe del Plan Barrio Seguro de San Miguel, Andrés Dibán, aseguró que “lo que vivimos el viernes pasado no puede repetirse nunca más, porque las y los vecinos de San Miguel merecemos vivir en una comuna libre de violencia y agresión política. A 27 días del Plebiscito, exigimos seguridad en el espacio público, por el bienestar de las familias sanmiguelinas”.