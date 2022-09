Refiriéndose a la cartera actualmente liderada por Marcela Ríos y ante un eventual cambio de gabinete, la alcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei, manifestó en conversación con CNN Chile que “yo nombraría a un muy buen ministro de Justicia y que se encargue de todo el tema constitucional”.

Por otro lado, según la jefa comunal, “el o la ministra del Interior va a tener muchos otros problemas: la violencia, inmigración, sur, problemas políticos”, dijo apuntando al ministerio liderado por Izkia Siches.

Asimismo, manfiestó que “me parece que uno tiene que tener una parte del Gobierno operando para tratar de disminuir la delincuencia, todas esas cosas, y otro grupo pensando” en un eventual nuevo proceso constituyente o implementación de la nueva Constitución.

En ese sentido, añadió que “yo no veo posibilidad alguna con estas ministras en Justicia y en Interior, ya están desgastadas“.

“En Justicia, para hacer algo así, se requiere a alguien que sepa mucho de Constitución y la ministra puede ser muy buena en otras cosas, no hablo contra ella, pero no tiene las competencias como yo tampoco las tengo, porque no soy constitucionalista”, afirmó.