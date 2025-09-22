Diputada Yeomans anticipa propuestas finales de Jeannette Jara y critica programa de Kast: “Recortes irresponsables”

La vocera de campaña y parlamentaria del Frente Amplio abordó en CNN Chile Radio la recta final de la carrera presidencial. Anticipó la presentación del programa de gobierno en octubre y cuestionó las propuestas económicas del candidato Republicano.

En la recta final de la carrera presidencial, la diputada del Frente Amplio y vocera de la candidata presidencial Jeannette Jara, Gael Yeomans, abordó en entrevista con CNN Chile Radio los próximos pasos del comando de campaña.

La parlamentaria confirmó que el programa de gobierno de Jara será presentado durante la primera semana de octubre y defendió su estrategia política.

La diputada también criticó la visión económica de la candidatura de José Antonio Kast, específicamente la propuesta de recortes presupuestarios, y cuestionó las críticas al “estancamiento” de Jara en las encuestas, calificándolas de “fotos del momento”.

La ruta de la campaña y los ejes programáticos

Yeomans explicó que el comando de Jara ya dio por finalizada su gira por las regiones y ahora se enfocará en la campaña legal.

“La cercanía va a seguir siendo un carácter, una forma de hacer campaña que nos parece fundamental, el mostrar la candidata como ella es, su vida, su expectativa, su visión de país”, afirmó la parlamentaria.

Sobre la propuesta de “ingreso vital” de $750.000, la diputada detalló que se trata de una meta que se logrará a través de un diálogo tripartito entre empresarios, trabajadores y el Gobierno, tal como se aumentó el salario mínimo durante la gestión de Jara como ministra.

Además, explicó que se contempla “un subsidio directo a las pymes y también un aporte directo a los trabajadores formales” para alcanzar dicho monto, buscando que quienes trabajan a jornada completa “no puedan seguir siendo pobres”.

Respecto a la presentación del programa, Yeomans indicó que será a comienzos de octubre. “La idea era poder consolidar el programa… vamos a estar presentando ya la etapa final de consolidación del programa de campaña con las propuestas terminadas”, explicó, añadiendo que se incorporarán las visiones de diálogos técnicos y con las personas.

En esta línea, adelantó que presentarán dos propuestas en materia de salud.

Críticas a la propuesta económica de José Antonio Kast

La diputada Gael Yeomans también comparó el programa de Jara con el de su principal contendor, José Antonio Kast. Aludiendo al asesor económico de Kast, Klaus Schmidt-Hebbel, lo relacionó con el caso de colusión de las farmacias, aunque corrigiendo que fue asesor en un rol particular.

“En el caso nuestro, nosotros estamos más preocupados, ¿cierto?, en que económicamente a las familias se les reduzca el costo de los bolsillos a la hora de comprar medicamentos“, afirmó.

Además, cuestionó la propuesta de recortes presupuestarios de Kast. “Hay algunos que prometen ciertos recortes de 6 mil millones de dólares, como lo hace José Antonio Kast de manera bien irresponsable”, sostuvo.

“Recortes que comprometan necesidades de personas no puede ser un compromiso de un próximo presidente de la República. Eso genera incertidumbre, genera inseguridad para las personas. Nosotros, al contrario, lo que queremos es que los gastos sean para poder cubrir necesidades de la gente“, enfatizó.

La defensa de la cercanía y “los roles los define la candidata”

Yeomans abordó la visión de la senadora Paulina Vodanovic sobre la necesidad de que Jara “siga siendo ella” y no se convierta en un “producto”. La diputada valoró el comentario y aseguró que la candidata ha demostrado ser “genuina”.

“La empatía, la cercanía que tiene con las personas es porque conoce el Chile real, lo ha vivido a lo largo de su historia”, declaró.

La vocera descartó que se esté estancado en las encuestas, indicando que aún queda tiempo de campaña. “Las campañas es como vivir un día es como un mes, entonces en ese sentido nos queda trayectoria y vamos a dejar todo”, aseguró.

En cuanto a la ampliación de apoyos, Yeomans destacó la adhesión de figuras como el gobernador Rodrigo Mundaca y, particularmente, la de la exministra Carolina Tohá, quien apareció en un reciente acto de campaña junto a Gonzalo Winter.

“Nosotros valoramos muchísimo el respaldo que da y la participación de Carolina Tohá en ese hito, pero también su disposición a poder seguir construyendo un arco de la centroizquierda que se vaya potenciando”, dijo.

Finalmente, sobre la posibilidad de que Tohá asuma un rol específico en el comando, la diputada Yeomans afirmó que “los roles los define nuestra candidata” y que, si bien la exministra ha mostrado su disposición a colaborar, cualquier confirmación de un cargo dependerá de las conversaciones internas.