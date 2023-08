El general director de Carabineros, Ricardo Yáñez, se refirió al fallo del Cuarto Juzgado Civil de Valparaíso respecto de una demanda presentada por una víctima de trauma ocular durante el estallido social.

Cabe recordar que el mencionado tribunal acogió parcialmente la demanda de Pedro Guerrero Olmedo (29), quien el 20 de octubre de 2019 se encontró con un enfrentamiento entre manifestantes y Carabineros en el Cerro Barón. Instancia en la que recibió el impacto de perdigones en su rostro.

En la demanda, solicitó las disculpas públicas del general director de Carabineros, Ricardo Yáñez, y una indemnización del Fisco por 340 millones de pesos.

“Es a Carabineros de Chile a quien le corresponde acreditar, que en cada uno de los casos en que funcionarios suyos dispararon armas de fuego ocasionando graves daños a don Pedro Guerrero, lo hicieron actuando prudente o diligentemente. Si aquella prueba no es aportada, no cabe más que presumir negligencia y/o falta de servicio en cada uno de los casos expuestos“, expresaron los abogados de Guerrero en la acción judicial.

El juzgado rechazó el pago de los 340 millones, pero consideró necesario el pago de una indemnización por parte del Fisco por 40 millones y también, aceptó las disculpas públicas por parte de la máxima autoridad de Carabineros.

“Tengo la plena consciencia de hacerlo”

En diálogo con Canal 13, la máxima autoridad de Carabineros se refirió al dictamen. “No nos queda más que acatarlo y está la absoluta voluntad de este general director para ofrecer disculpas“, señaló.

Asimismo, aseguró que “más que me obliguen a pedir disculpas, tengo la plena consciencia de hacerlo. Es una investigación de un civil a través de una querella contra el CDE, donde yo no soy el querellado, el demandado ni tengo conocimiento de la resolución del fallo. Pero insisto, no tengo ningún problema si tengo que pedir disculpas“.

“Tengo el deber de decir que muchos carabineros míos también resultaron afectados, lesionados, también tuvieron lesiones graves y también tengo un deber, una responsabilidad de velar por ellos, por su imagen, su integridad”, agregó.

Respecto a los funcionarios que están siendo investigados por la justicia por su rol durante el estallido socia, Yáñez comentó que “no hay que perder de vista que en Chile hay un principio de inocencia hasta que se demuestre lo contrario y en eso, hay muchos funcionarios que todavía están siendo investigados que forman parte, de hecho yo mismo formo parte de una investigación que se está llevando adelante. Mientras no exista un fallo definitivo condenatorio o una resolución final, yo creo que hay que respetar eso“.