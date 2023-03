Luego de reunirse con la ministra del Interior y Seguridad Pública en el Palacio de La Moneda, el general director de Carabineros, Ricardo Yáñez, manifestó que la institución cuenta con el respaldo y apoyo político del gobierno del presidente Gabriel Boric.

¿Qué pasó?

La ministra Carolina Tohá citó a Yáñez a una reunión luego de que, a raíz del atropello que sufrió el cabo primero Alex Salazar -y que lo tiene en riesgo vital en el Hospital Regional de Concepción- debido al actuar de un conductor en estado de ebriedad que intentó eludir un control policial, el general invitó “a todos los parlamentarios, por todas las indicaciones, por todos los proyectos de ley que se han mandado al Congreso, para que de una vez por todas esta ley salga a la luz, donde el rayado de cancha esté claro. Donde los carabineros no tengan que dudar, donde los carabineros no tengan miedo a tener que enfrentar a la delincuencia y a hacer uso de todos los elementos que la ley les entrega”.

“¡Ya basta! Basta de que tengamos que tener situaciones como la que ha vivido Alex. Eso ya no puede seguir esperando”, agregó.

#Concepción: Gral Director visitó al Cabo 1º Álex Salazar, en riesgo vital por atropello, y se reunió con su familia. “¡Ya basta! Si queremos vivir en paz entréguennos las condiciones y trabajemos para que las leyes nos den las herramientas suficientes para trabajar tranquilos”. pic.twitter.com/FlvVzFU2M1 — Carabineros de Chile (@Carabdechile) March 13, 2023

“Uno siempre puede mejorar la forma”

Al término del encuentro de este martes, Yáñez fue enfático: “Quiero que sepan que hay una agenda legislativa que lleva el Gobierno y, particularmente, el Ministerio del Interior, en la cual hay una serie de iniciativas que van a buscar en el fondo mejorar estas inquietudes que yo planteé ayer”.

“Por lo tanto, siempre la forma se puede mejorar de cómo uno manifiesta o expresa sus ideas, pero hay que preocuparse del fondo. Uno siempre puede mejorar la forma en cómo se plantea, pero yo no pierdo el fondo lo que yo quiero señalar: el trabajo de lo que se está haciendo en materia legislativa es tremendamente importante, y así lo hemos conversado con la ministra, para que los carabineros puedan trabajar de manera más tranquila y segura”, agregó.

“Yo lo que sostengo no es que los carabineros vamos a hacer lo que queramos. Lo que yo he planteado es que tiene que existir reglas claras que permitan que el uso de la fuerza se encuentre reglado por ley, de tal manera de que no haya dudas respecto a las actuaciones que tienen los miembros de la institución”, continuó.

🔴 AHORA | General Yáñez tras emplazamiento al Congreso: “Siempre la forma se puede mejorar de cómo uno manifiesta sus ideas, pero aquí hay que preocuparse del fondo” 📡 Señal en vivo: https://t.co/Esutw9sM8x #NoticiasExpressCNN pic.twitter.com/GGsYjWp7Qf — CNN Chile (@CNNChile) March 14, 2023

Consultado por CNN Chile sobre si están claras dichas reglas, el general director respondió: “Se está trabajando. Hay un trabajo que está llevando adelante la ministra del Interior, hay una programación para la presentación de estos proyectos de ley en el Congreso que dicen directa relación con estas materias”.

“Son temas que no son fáciles, son temas que hay que trabajar porque, claramente, aquí hay que también cuidar y resguardar derechos que son propios de las personas, porque hay algunos que sostienen que poco menos hay que andar con una metralleta en la calle para que la seguridad cambie y eso no es así“, añadió.

🔴 Ricardo Yáñez, general director de Carabineros: “Hay algunos que sostiene que, poco menos, que hay que andar con una metralleta en la calle para que la seguridad cambie y eso no es así” 📡 Señal en vivo: https://t.co/Esutw9sM8x #NoticiasExpressCNN pic.twitter.com/klkgA0QG6W — CNN Chile (@CNNChile) March 14, 2023

“Contamos con todo el apoyo”

Finalmente, el general director manifestó que Carabineros cuenta con respaldo por parte del Gobierno y del presidente Boric.

“Yo quiero decirles que contamos con todo el apoyo, tal como lo dijo el presidente de la República ayer. Lo ha manifestado, cada vez que el presidente sale a terreno se reúne con los carabineros, los va a visitar y les manifiesta el respaldo y apoyo a la difícil tarea que tienen nuestros carabineros, pero yo también tengo que decir que yo no puedo no conmoverme con las situaciones que afectan gravemente a una familia institucional, a un carabinero que hoy día se está debatiendo entre la vida o la muerte e insisto, seguramente las cosas se pueden decir que forma distinta, pero el fondo no lo podemos perder y en eso la ministra me lo ha señalado que vamos a seguir trabajando y comprometidos en esta agenda legislativa”, concluyó.