“Ya está estructurado…”: Vidal descarta sumarse al comando de Jeannette Jara tras renuncia al directorio de TVN

El también exministro sostuvo que el foco ahora estará en su partido, el PPD.

Este martes, Francisco Vidal descartó la idea de sumarse al comando de la candidata del oficialismo, Jeannette Jara, tras su renuncia al directorio de Televisión Nacional de Chile (TVN).

Cabe recordar que su salida se dio tras acusaciones de intervencionismo electoral efectuadas por José Antonio Kast, quien llegó a llamar a Vidal “el bot número uno de Chile”.

¿Qué dijo Vidal sobre unirse al comando de Jara?

En conversación con la radio El Conquistador, el ahora expresidente del directorio de TVN le cerró la puerta a la posibilidad de sumarse, afirmando que el foco estará en su partido, el PPD.

“Ya está estructurado el comando de Jara, y yo quiero ayudar a los candidatos de mi partido, a senadores y diputados”, dijo, agregando que sigue con su vida “en la universidad y con este gran programa, que vamos a cumplir 10 años, así que no”.

Sobre cómo fue su renuncia, el también exministro contó que “una vez que acredité que la carta había llegado y había sido recepcionada, cumplí otro rito que es importante: le informé al comité ejecutivo en pleno, le informé a los tres sindicatos de trabajadores en pleno y finalmente, como corresponde, le informé al director”.