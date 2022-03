Este viernes, la presidenta del Senado, Ximena Rincón, aseguró no aprobará el borrador de la nueva Constitución en el plebiscito de salida, si el proceso “camina en la línea de lo que ha ido dibujándose públicamente”.

En entrevista con Pauta, la democratacristiana se refirió al proceso constituyente y reiteró su respaldo al bicameralismo en Chile, aunque, agregó que eso “no significa que no queramos modernizarlo”.

“Hay una serie de reformas que es necesario hacer e introducir al parlamento, pero el bicameralismo por la historia es importante y se debe mantener“, sostuvo.

“Todo aquello que permita mantener el Poder Legislativo con un sistema bicameral, va en la línea correcta”, continuó.

Rincón también se definió como una persona “tremendamente respetuosa” de la Convención Constitución. “Yo me movilicé, respaldé y pedí el respaldo para que se aprobara el proceso constituyente y soy una convencida de que tenemos que tener una nueva Constitución, pero una nueva Constitución que supere el gran defecto que tiene la actual y es que fue hecha por unos pocos he impuesta al resto”, dijo.

Lee también: Gabriel Boric le pidió a los hombres tomarse en serio el movimiento y gobierno feminista

No obstante, fue enfática en señalar que no quiere “que esta nueva Constitución sea una Constitución que unos pocos le impongan al resto y, tal como, se está dibujando, la verdad es que uno siente, ve, escucha, conversa con la ciudadanía y la ciudadanía está muy preocupada de las discusiones, del nivel”.

En ese sentido, la autoridad manifestó ser “parte de la ciudadanía que tendremos que decidir si el texto que se somete a consideración de todas y todos es un texto que nos representa”, e indicó que “si este texto camina en la línea de lo que ha ido dibujándose públicamente, obviamente yo al menos no voy a estar por aprobarlo”.

De este modo, Rincón aseguró que “esto no se trata de que haya o no haya Senado ni amenazas respecto de votaciones legislativas, tiene que ver con un texto que represente a toda la ciudadanía, en que todas y todos se sientan representados o mayoritariamente representados y que permita dar estabilidad, crecimiento y oportunidades en el país y no que se impongan textos que no cuenten con el inmenso respaldo de la ciudadanía”.