La senadora y abanderada presidencial de la Democracia Cristiana (DC), Ximena Rincón, aseguró que “no soy de las que creen que los 30 años fueron un desastre”.

En conversación con La Tercera, la candidata presidencial acusó que durante el retorno la democracia y los gobiernos de la Concertación “hubo grandes hazañas y también errores. Ejemplo, y esto no fue parte de la ‘culpa de la DC’, los últimos ministros de Hacienda no han sido DC, han sido PPD, el partido que hoy quiere dejar fuera a la DC”.

“Esa excesiva responsabilidad fiscal, no asumiendo que el país podía ser más audaz para cubrir las necesidades de vivienda, educación y salud, generaron un nivel de insatisfacción tremendamente grande y razonable en la ciudadanía”, acusó.

Lee también: Sichel celebra integración a primarias de Chile Vamos: “Por fin llegó la invitación que tanto esperábamos”

Al respecto, especificó que “habría que ver quiénes fueron los ministros de Hacienda en los últimos años de gobierno de la Concertación o de la Nueva Mayoría. Y perdón, los del Trabajo también fueron del ala más socialista, salvo quien habla, que me tocó impulsar la gran reforma a la negociación colectiva. A mí esa factura no me la pasan”.

En cuanto a quiénes serán parte de las primarias de oposición, y en el marco del consejo nacional del Partido por la Democracia (PPD), donde algunos sectores buscan impulsar una primaria más progresista, sin la DC, la senadora declaró que “voy a trabajar para tener una primaria unitaria”.

De hecho, comentó que “el propio Álvaro Elizalde (presidente del PS) me dijo que no quiere una situación de aislamiento a la DC, que no comparte la idea de aislarla. Espero de verdad que el PPD y sus líderes reflexionen”.

Lee también: Cadem: Jiles derrotaría a todos los candidatos en eventual segunda vuelta, excepto a Lavín

“Hoy necesitamos una propuesta que dé respuestas a la ciudadanía y a la o el mejor para impulsarla. ¿Cómo lo definimos? En una primaria. Cuando no lo hemos hecho así, cuando se imponen las candidaturas de una manera distinta, perdemos”, indicó.

Finalmente, reflexionó: “la última primaria que definimos así fue la de Michelle Bachelet. Perdimos con Guillier, que tampoco fue producto de una primaria, sino de una decisión entre cuatro paredes y con el error que cometió la DC de ir a primera vuelta. No cometamos los mismos errores”.