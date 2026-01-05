WOM ingresó las 366 Localidades Obligatorias para recepción y autorización de la Subtel

A la fecha más del 74% de las localidades se encuentran autorizadas por la autoridad, mientras que el porcentaje restante continúa avanzando en línea al acuerdo suscrito con el Consejo de Defensa del Estado.

WOM informó que al 31 de diciembre de 2025 ingresó a la Subsecretaría de Telecomunicaciones (Subtel) el 100% de las 366 Localidades Obligatorias comprometidas en el marco del Proyecto 5G, de las cuales más del 74% ya se encuentran autorizadas.

Desde la compañía explican que el porcentaje restante para recepción y aprobación continúa avanzando conforme a los procesos regulares de revisión por parte de la autoridad, en línea con lo establecido en las bases de licitación y la transacción suscrita con el Consejo de Defensa del Estado (CDE).

Asimismo, la compañía recalca que el plazo para que la totalidad de las localidades se encuentren autorizadas y operativas es marzo de 2026, hito que se está cumpliendo de acuerdo con lo establecido.

La operadora reiteró su compromiso con el cumplimiento del proceso de autorización de las obras, con el objetivo de que su red lleve conectividad a zonas remotas y extremas del país, contribuyendo al acceso a servicios de telecomunicaciones en todo el territorio nacional.