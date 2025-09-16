El WhatsApp que detonó el caso de los $165 millones: juzgado cierra la causa penal y CIAL anuncia nulidad

La empresa informó que presentará un recurso de nulidad para que se revise la sentencia.

El Primer Juzgado de Garantía de Santiago cerró la causa penal por el depósito de $165.398.851 recibido por error por un extrabajador del Consorcio Industrial de Alimentos (CIAL). La resolución dejó al imputado sin responsabilidad penal y puso término a la persecución en esta sede.

Los antecedentes del expediente sitúan el origen en mayo de 2022, cuando el monto ingresó a la cuenta del entonces asistente de despacho. Recursos Humanos advirtió que el dinero no correspondía a remuneraciones ni a un servicio, y pidió la devolución.

Una conversación clave por WhatsApp

El intercambio por WhatsApp entre la jefatura y el trabajador (compartido por Las Últimas Noticias) quedó incorporado como elemento relevante. En esos mensajes aparecen coordinaciones para concurrir al banco y emitir un vale vista. La entrega no se concretó y, días después, el empleado presentó su renuncia.

Tras el fallo, CIAL comunicó que interpondrá un recurso de nulidad con el fin de que una instancia superior revise la sentencia. La compañía además analizará acciones en sede civil para perseguir la devolución por la vía del cobro de lo indebido.

La defensa valoró el cierre penal y recalcó la inexistencia de elementos que permitan configurar delito. A su juicio, el caso debe resolverse en el ámbito civil, con reglas probatorias y restitutorias propias de esa jurisdicción.

La discusión jurídica vuelve sobre dos planos: la exigencia de buena fe cuando una persona recibe un pago no debido y la distinción entre conductas que encajan en tipos penales y controversias que corresponden a materias de derecho civil.

El pronunciamiento del tribunal deja abierta esa definición, a la espera de la resolución que recaiga sobre el anuncio de nulidad.

En paralelo, la empresa delineará mecanismos internos para evitar errores de transferencia y para afinar protocolos de restitución ante depósitos equivocadamente cursados, medida que suele formar parte de los planes de control de riesgo en organizaciones de gran tamaño.

Esta es la conversación

Hola Oscar, llego como a las 12:3

11:00 a. m.

Ok jefa

11:03 a. m.

31 de mayo de 2022

Hola Oscar cómo estás? Cómo sigues?

10:47 a. m.

Te dieron finalmente la info para el vale vista?

10:47 a. m.

Hola jefa recién estoy levantándome

10:55 a. m.

Tú: Hola Oscar cómo estás? Cómo sigues?

10:55 a. m.

Sí

10:55 a. m.

Ahhh Ok está bien, pudo dormir mejor?

11:25 a. m.

Me avisas como te va con lo del vale vista

11:47 a. m.