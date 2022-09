Este jueves, el subsecretario de Prevención del Delito, Eduardo Vergara, anunció que para la próxima semana está programada una reunión con los administradores de Waze en Chile, tras la polémica que causaron las alertas por encerronas ofrecidas en la aplicación para conductores.

“Con la seguridad no se experimenta ni se juega. Reconocemos el esfuerzo que diseñadores, empresas o aplicaciones hacen para que aumentemos los niveles de seguridad, para que compartamos información, pero al mismo tiempo debemos ser extremadamente rigurosos con la naturaleza de la información“, sostuvo.

Vergara afirmó que están “siempre disponibles para trabajar en conjunto, la información tiene que estar al servicio de la comunidad, pero debemos entender que tenemos que ser siempre responsables en no aumentar la inseguridad y en no generar sensaciones que pueden ser más serviles a la criminalidad y al delito”.

El subsecretario detalló que se reunirán con Waze en los próximos días. “Trabajaremos juntos y esperamos ofrecerle al país un nuevo espacio para colaborar y seguir trabajando en la responsabilidad nuestra como Gobierno, que es sobre la seguridad, pero también en la coproducción de la seguridad con los actores privados que estén disponibles para hacerlo con nosotros”.

“Lo que haremos la próxima semana es sentarnos a trabajar para ver las alternativas. La información es una herramienta tremendamente valiosa y siempre tiene que estar a disposición de las ciudadanas y ciudadanos”, añadió.

La ministra del Interior, Carolina Tohá, señaló a CHV Noticias que “la iniciativa de Waze podría ser útil, el recibir información, pero siempre y cuando se haga de un modo que no cause alarma, sino que ayude a tomar buenas decisiones, y que sea información adecuada, ya que aquí no se consultó en detalle los datos e indicadores que tenemos de los lugares peligrosos“.

“Entonces, no estaba bien pensado el mecanismo (de Waze). Se puede hacer algo interesante y útil, pero eso significa sentarnos en la mesa, trabajar coordinados y no apostar por la alarma o el terror, sino que por la prevención y la información“, cerró.