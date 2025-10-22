Walker y el pronunciamiento de Frei en las elecciones: “Se equivoca Jara y todos los que pretenden pautear al expresidente”

El vicepresidente de Demócratas, Matías Walker, abordó el debate sobre la inclinación del exmandatario en las elecciones del 16 de noviembre: “Se equivoca Jara y todos los que pretenden pautear por la prensa al expresidente respecto de su opción”.

En la recta final de las elecciones presidenciales del 16 de noviembre, los candidatos se despliegan para sumar apoyos a sus campañas. Entre ellos destaca la abanderada de Chile Vamos, Demócratas y Amarillos, Evelyn Matthei, cuyo comando ha señalado haber mantenido conversaciones con el expresidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle.

Al respecto, la jefa de bancada de Demócratas, Joanna Pérez, afirmó estar segura de la responsabilidad política del exmandatario y señaló que “probablemente” podría dar un “guiño” a este nuevo espacio político.

Por su parte, el timonel de la Unión Demócrata Independiente (UDI), Guillermo Ramírez, complementó: “Nos sentiríamos honrados si es que él apoyara nuestra candidatura, por supuesto que sí”.

En Radio ADN, la exalcaldesa de Providencia destacó su admiración por el exjefe de Estado y comentó que es una persona “que tiene prestigio”. Respecto a una eventual adhesión a su candidatura, manifestó que “él tiene que tomar decisiones, no tengo por qué pedirle nada”.

En tanto, el senador y vicepresidente de Demócratas, Matías Walker, sostuvo que han mantenido un diálogo con Frei Ruiz-Tagle: “Se equivoca Jeannette Jara y todos los que pretenden pautear por la prensa al expresidente respecto de su opción presidencial. Él siempre ha demostrado tomar estas decisiones con autonomía, pensando en el interés superior de Chile. Así lo hizo el año 2022, cuando, pese a todas las presiones de los partidos, manifestó su opción por el rechazo a una propuesta refundacional que pretendía dividirnos como país”, enfatizó.

Respecto a este debate por el eventual pronunciamiento del democratacristiano en la carrera presidencial, la candidata de Unidad por Chile expresó, durante un panel en la Universidad del Desarrollo (UDD): “Como expresidente de la República tiene su propia opinión. Yo espero poder conversar en algún minuto con él, no se ha dado esa oportunidad, pero ojalá podamos comunicar mejor, compartir mis ideas y capaz que lo logremos convencer”.

Y agregó: “Trabajé muy duro por la campaña de él en la segunda vuelta, cuando se enfrentó a la derecha, y pensé que iba a ser de la misma manera. Pero bueno, él tiene su opción y es un expresidente de la República, así que es completamente respetable su posición y puede hacer lo que estime pertinente”.