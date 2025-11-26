Funcionaria destituida por ingresar drogas a CIP de Coronel denuncia que fue obligada bajo amenazas de una adolescente interna

La técnico en trabajo social, destituida tras ser sorprendida con 6 gramos de marihuana, aseguró a la Fiscalía haber sido amenazada por una adolescente interna, imputada por secuestro y tráfico.

Un giro significativo se ha producido en el caso de la exfuncionaria del Centro de Internación Provisoria (CIP) de Coronel, Región del Bío Bío, formalizada por intentar ingresar droga al recinto para jóvenes infractores de ley.

De acuerdo a lo que informó Radio Bío Bío, en su declaración ante la Fiscalía, la imputada aseguró haber sido coercionada y amenazada por una interna para transportar la sustancia.

La técnico en trabajo social, quien se desempeñaba como tutora nocturna, fue sorprendida por personal de Gendarmería con más de 6 gramos de cannabis sativa, distribuida en cigarrillos artesanales y un moledor.

Actualmente se encuentra con las medidas cautelares de arresto domiciliario nocturno, arraigo nacional y prohibición de acercarse al centro.

Según el abogado defensor, Marcelo Ávila, su clienta habría sido obligada a ingresar la droga por una adolescente que se encuentra internada en el centro, quien a su vez está imputada por secuestro y tráfico de drogas.

La defensa busca probar que el transporte de la droga se realizó bajo la amenaza de un riesgo para la seguridad de la exfuncionaria o su familia, un antecedente que deberá ser investigado por el Ministerio Público.