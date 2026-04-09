Vodanovic tilda al gobierno de “sordo” por rechazo a rebaja de impuestos: “No seremos cómplices de empobrecer a los chilenos”

En conversación con CNN Chile Radio, la presidenta del Partido Socialista y senadora por el Maule, Paulina Vodanovic, cuestionó duramente la gestión económica y política del Ejecutivo tras el alza de combustibles y la agenda legislativa.

La senadora y presidenta del Partido Socialista (PS), Paulina Vodanovic, lanzó duras críticas contra la gestión política y económica del Ejecutivo, acusando una “sordera” persistente que ha dificultado el avance de la agenda legislativa.

En medio de la tensión por el alza del costo de la vida y el reciente dato de inflación de marzo, la legisladora marcó una distancia tajante frente a la posibilidad de reducir gravámenes a los sectores de mayores ingresos.

¿Por qué Vodanovic critica la gestión económica del Ejecutivo?

La líder del PS manifestó su preocupación por el rumbo de la discusión sobre la reforma tributaria y las señales enviadas desde el Ministerio de Hacienda. “Es impresentable y nosotros no vamos a estar bajo ninguna condición por que se rebajen los impuestos a las grandes empresas, a las altas herencias o a las propiedades más caras de Chile“, afirmó.

Para Vodanovic, esta medida es incoherente con el diagnóstico de estrés fiscal que enfrenta el país: “¿Dónde va a pegar eso? Le va a pegar a las clases medias y a la gente que tiene menos recursos. No seremos cómplices de empobrecer a los chilenos y chilenas“.

En el ámbito regional, la senadora por el Maule señaló el impacto que ha tenido el alza de los combustibles y la cuestionada aplicación del MEPCO, señalando que el transporte público en regiones no cuenta con los mismos subsidios que en Santiago.

“Hoy volvió a subir el combustible, una nueva alza que le pega a los colectiveros y al transporte de regiones. Ese costo se está traspasando a la gente“, advirtió.