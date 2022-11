La vocera de la alianza de Gobierno y presidenta de Partido Socialista (PS), Paulina Vodanovic, advirtió que el clima que están generando -artificialmente- algunos parlamentarios del Partido de la Gente (PDG) y el Partido Republicano son una inquietud para las coaliciones oficialistas.

“Se está polarizando el ambiente, se está buscando desestabilizar a la mesa presidida por el diputado Vlado Mirosevic. También se está censurando a los presidentes y presidentas de las comisiones“, señaló la timonel del PS, tras la reunión por el “acuerdo transversal de seguridad” que tuvo lugar en La Moneda.

En ese sentido, planteó que “el buen funcionamiento de la Cámara y de nuestro sistema legislativo no puede estar entregado a los vaivenes ni a los temperamentos de los parlamentarios”, y solicitó a los representantes del PDG y republicanos que dejen funcionar a las instituciones.

La respuesta de republicanos y el PDG

Tras los dichos de Vodanovic, las respuestas desde ambos partidos aludidos en la acusación no se hicieron esperar. Según consignó Radio Biobío, desde el PDG solicitaron que no se encasille a toda la bancada, puesto que la censura no fue tomada por todos los parlamentarios.

En ese sentido, el diputado Rubén Oyarzo planteó que “quienes la promueven o apoyan lo hacen a título personal, no como decisión colectiva del PDG. El ánimo que inspira a la bancada es de colaboración y trabajaremos por sacar adelante los temas importantes que preocupan a la gente y no a los políticos”.

En tanto, desde republicanos aseguraron que los ataques provienen desde el Partido Comunista. “Me extraña que tenga tanta confusión, que traten de tildar de violencia el no estar de acuerdo con sus posiciones, el no estar de acuerdo con este consenso progre”, explicó el diputado Luis Fernando Sánchez.

“Pero no les parece violencia que llegue una turba de diputados de izquierda básicamente a amenazarnos”, añadió el parlamentario.