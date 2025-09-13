País Elecciones 2025

“No sigan perdiendo el tiempo”: Vocero de Jara pide al PC apoyar a la candidata tras fallo del Tricel

Por CNN Chile

13.09.2025 / 17:25

Eric Aedo (DC) llamó al Partido Comunista a respaldar la postulación de Jeannette Jara y descartó una vulneración de derechos humanos en la exclusión de Daniel Jadue del padrón electoral dispuesta por el Tricel.

El diputado Eric Aedo (DC), vocero de la candidatura de Jeannette Jara, pidió al Partido Comunista concentrar esfuerzos en la aspiración presidencial oficialista tras la exclusión de Daniel Jadue del padrón electoral. “No sigan perdiendo el tiempo”, señaló al emplazar a la colectividad a respaldar a la exministra.

Aedo sostuvo que no ve una violación de derechos humanos en el caso. “El Tricel ha hablado y adoptó una decisión que dejó fuera de la competencia a Jadue. Aquí no hay violaciones a los derechos humanos; existe una resolución que el país se ha dado para situaciones electorales y corresponde acatarla”, indicó.

El Tricel excluyó a Jadue del padrón, lo que impide su postulación al Congreso. La determinación se conoció el viernes 12 de septiembre. El PC expresó que “no comparte” el fallo y denunció vulneración de derechos políticos.

El vocero de Jara llamó a la dirigencia comunista a ordenar filas en torno a la candidata de Unidad para Chile. Afirmó que la abanderada puede disputar la Presidencia con un programa que prioriza desarrollo económico, combate al crimen organizado y probidad.

 

