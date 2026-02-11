Vocero de La Vega descarta alza de precios tras incendio que afectó 54 locales

Las palabras de Arturo Guerrero van en línea de lo que aseguró la ministra de Agricultura, una de las autoridades que acudió esta jornada al popular mercado que sufrió el siniestro.

Este miércoles se reuniones autoridades de Gobierno con locatarios de La Vega Central para abordar los próximos pasos tras el incendio que afectó al menos 54 locales.

En representación del Ejecutivo estuvo la ministra de Agricultura, Ignacia Fernández, quien destacó que ya están establecidas las coordinaciones necesarias para asistir con ayuda económica a los locatarios afectados y que el mercado se encuentra abierto y funcionando con normalidad.

“La zona que se vio afectada por cierto es relevante para los locatariosque se han visto afectados, más de 50, pero eso no deshabilita el funcionamiento de La Vega, incluso de los locatarios que se han visto afectados que ya están haciendo las primeras coordiaciones para muy prontamente seguir funcionando”, comentó la secretaria de Estado.

Junto con ello se refirió además a cómo este siniestro podía afectar en los precios en La Vega, descartando que se prevean alzas en los productos que se ofrecen, pero que de todas formas los próximos análisis que realizan periódicamente podrán dar cuenta de si hubo o no algún efecto, “pero no debiera tener”.

Misma línea de lo señalado por Arturo Guerrero, vocero de La Vega Central, quien afirmó que “no va a haber alza de precios porque hay una producción fabulosa en el campo”.

La ayuda que recibirán las y los locatarios se entregará mediante el fondo de contingencia Mi Pyme Segura, correspondiente al Ministerio de Economía, con subsidios que alcanzan los $10 millones dependiendo de la magnitud de los daños.