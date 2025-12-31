País josé antonio kast

Vocera de Kast afirma que el presidente electo decide “exclusivamente” su gabinete, tras tensiones con el PNL

Por CNN Chile

31.12.2025 / 14:14

Mara Sedini respondió a las críticas públicas entre Chile Vamos y el Partido Nacional Libertario, insistiendo en que las conversaciones para formar gobierno son "positivas".

La vocera del presidente electo José Antonio Kast, Mara Sedini, abordó las tensiones públicas por la formación del futuro gabinete, enfatizando que “la decisión de cuál va a ser el gabinete es de exclusiva responsabilidad y determinación del presidente electo”.

Sus declaraciones surgieron tras el cruce entre Chile Vamos y el Partido Nacional Libertario (PNL), cuya posible incorporación a la administración generó molestias en la coalición.

Un llamado a la unidad programática

Frente a las críticas y a las “líneas rojas” planteadas por el timonel del PNL, Johannes Kaiser, Sedini optó por un tono conciliador. Aseguró que en la oficina de Kast se desarrollan “muy buenas conversaciones” y que la prioridad es armar un gobierno efectivo.

“Estamos poniendo a los chilenos primero más allá de las peleas pequeñas entre una u otra persona”, afirmó la portavoz, según reportó La Tercera, desvinculando al equipo de Kast de la polémica pública y reafirmando el foco en los problemas ciudadanos para el gobierno que comenzará en 2026.

