País contraloría general de la república

Viviendas fiscales bajo la mira de Contraloría: Investigaciones en curso revisan al Ejército y a Bienes Nacionales

Por CNN Chile

28.09.2025 / 11:46

{alt}

El ente contralor se encuentra investigando el uso de estos domicilios con el fin de determinar si existen subarriendos a terceros, lo que estaría traduciéndose en un uso incorrecto de los recursos fiscales.

El correcto uso de las viviendas fiscales, domicilios que el Estado dispone a funcionarios públicos con un arriendo mucho menor que del mercado inmobiliario, está ahora bajo la mira de Contraloría General de la República, luego que se dieran a conocer irregularidades incluyendo un caso enmarcado en una investigación policial.

“La Contraloría General de la República se encuentra realizando una investigación especial sobre el uso de viviendas fiscales en el Ejército y dos auditorías sobre inmuebles fiscales en el Ministerio de Bienes Nacionales, las que se encuentran en proceso”, indicó el organismo.

A ello, agregan, se suma también la elaboración de un instructivo sobre la correcta aplicación de la normativa “referente a la asignación, conservación y devolución de las viviendas fiscales”.

En agosto pasado conocimos el caso de un empleado de la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) detenido tras una investigación que determinó que en dicha vivienda se ejercía el comercio sexual y se alojaban armas y drogas.

Según recoge El Mercurio, otro caso dado a conocer a la luz pública tiene relación con un jefe provincial de Bienes Nacionales de Ovalle, quien habría habitado una de estas viviendas sin los permisos y autorizaciones correspondientes.

Previamente la gestión de la contralora Dorothy Pérez también dio a conocer las irregularidades en el uso de licencias médicas, con personas incluso saliendo del país durante ese periodo. A inicios de septiembre ya se hablaba de más de 8.300 sumarios.

DESTACAMOS

Cultura Con Isabel Allende en persona y la presentación de Mónica Rincón: así fue el evento en que se revelaron las primeras imágenes de la serie La Casa de los Espíritus

LO ÚLTIMO

Mundo ¿Recuerdas "Tekken", el clásico de los videojuegos de los años 90? En Pakistán, es un boleto a la fama y la fortuna
🔴 Tiroteo en una iglesia en Michigan deja múltiples heridos: La policía asegura que recinto está en llamas
Cómo la presión de los consumidores venció la campaña de presión de Trump contra Jimmy Kimmel
Manifestación en apoyo a actor y político indio terminó en tragedia: Al menos 40 muertos
“Llegó cerca”: Boric cuenta que intentó imitar el icónico penal de Matías Fernández en la Copa América
AliExpress, Shein y Amazon deberán pagar IVA en Chile desde el 25 de octubre: ¿Cómo afecta a consumidores y empresas locales?