Ante los daños que dejaron los incendios forestales en gran parte de la zona centro-sur del país, el Gobierno dispuso de viviendas de emergencia, las cuales buscan responder a la necesidad de las personas que resultaron damnificadas y así tener un hogar transitorio hasta que se les pueda otorgar una solución definitiva.

Autoridades gubernamentales y comunales destacaron los materiales de construcción de las viviendas, la mayor superficie total del inmueble, entre otras necesidades básicas que esta solución transitoria satisface, y que su símil de 2010 no hacía.

Ya se hizo entrega de las primeras viviendas en Ninhue, en la Región de Ñuble, y en caleta Punta Lavapié, en la Región del Biobío.

¿Cuáles son las características de estas construcciones?

Las casas constan de entre 24 y 25 metros cuadrados, con aislación completa, paneles isotérmicos que reemplazan la madera prefabricada, así como también chapas y otros elementos de seguridad.

Más detalles de la estructura:

Ventanas de aluminio o pvc.

Baño conectado con lavamanos, inodoro, ducha, y conexión a los servicios sanitarios.

Sistema eléctrico básico.

Kit de habitabilidad (sábanas, colchones, frazadas, camas de madera, almohadas, loza, ollas y cubiertos).

Implementos para conexión a gas.

Cabe destacar que aquellas casas que no estén conectadas a la red de alcantarillado, tendrán una fosa séptica en reemplazo.

¿Cuánto tarda la construcción?

El tiempo de construcción debería ser en un plazo de 1 a 3 días dependiendo del terreno. Sin embargo, el este ha variado en la práctica.

Pdte. Boric: “Antes del invierno todas las viviendas de emergencia tienen que estar”

Durante su visita a la caleta Punta Lavapié, el presidente Gabriel Boric exigió a las entidades pertinentes que “se dé toda la premura que sea posible para reconstruir con la máxima velocidad”.

“Hay algunos datos que nos señalan que si es que se mantuviese un ritmo permanente de construcción, se demoraría cerca de un año. Eso no es aceptable. Tenemos que llegar con todas las viviendas antes del invierno. Eso va a requerir un mayor esfuerzo por parte de los funcionarios públicos, de los trabajadores del Estado, también mayor solidaridad seguramente por parte del mundo privado, pero no me cabe ninguna duda que juntos y juntas lo vamos a lograr”, agregó.

De este modo, el mandatario sentenció: “Antes del invierno todas las viviendas de emergencia tienen que estar”.