Violento portonazo en La Reina: Adulto mayor de 62 años fue golpeado y quedó inconsciente al intentar evitar el robo de su vehículo

La víctima fue atacada por tres delincuentes que lograron huir con el automóvil, mientras Carabineros investiga su paradero.

La noche de este martes 14 de octubre se registró un violento portonazo en la calle San Vicente de Paul, en la comuna de La Reina, en contra de un adulto mayor de 62 años que estacionaba su vehículo al interior de su domicilio.

Según informó Carabineros, la víctima se encontraba ingresando con su automóvil a su vivienda, ubicada en la intersección de San Vicente de Paul con Santa Luisa de Marillac, cuando fue abordada por un grupo de tres delincuentes. Uno de ellos lo golpeó en la cabeza, mientras intentaban sustraer el vehículo.

Detalles del asalto y reacción de las autoridades

En medio del forcejeo, el afectado lanzó las llaves hacia el interior del patio de su casa para evitar el robo, pero estas rebotaron contra las rejas, permitiendo que los asaltantes lograran recuperarlas. Posteriormente, los sujetos se dieron a la fuga a bordo del vehículo robado, tras golpear reiteradamente al adulto mayor en el rostro y la cabeza, dejándolo inconsciente en el lugar.

No se registraron disparos durante el asalto. Carabineros indicó que los delincuentes se habrían desplazado a pie hasta el sitio del suceso y no habrían llegado en otro vehículo. Por ahora, la identidad y el paradero de los responsables se mantienen bajo investigación.

El adulto mayor fue auxiliado por vecinos antes de la llegada de Carabineros y personal de seguridad municipal, quienes adoptaron el procedimiento correspondiente.