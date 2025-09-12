Violento asalto a camión en Quilicura deja a peoneta gravemente herido

Un grupo armado atacó un vehículo que transportaba insumos médicos en la zona industrial de la comuna. La víctima recibió un disparo tras oponerse al robo y permanece en estado grave.

Un violento asalto a un camión registrado este viernes en Quilicura dejó a un peoneta con heridas de gravedad. El hecho ocurrió pasado el mediodía, cuando el vehículo —que transportaba insumos médicos— circulaba por la zona industrial de la comuna.

De acuerdo con los primeros antecedentes, el camión fue interceptado por dos automóviles desde los que descendieron al menos cuatro sujetos armados. Los individuos intimidaron a los ocupantes y, tras la resistencia del peoneta, uno de ellos disparó en su contra antes de huir del lugar.

Testigos señalaron que los asaltantes escaparon en dirección a Lampa. En tanto, el herido fue trasladado al SAPU Rodrigo Rojas de Negri, donde permanece con lesiones de gravedad.

La Policía de Investigaciones (PDI) quedó a cargo de las diligencias para identificar y detener a los responsables del violento robo.