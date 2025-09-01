País pudahuel

Violenta balacera deja un menor fallecido en Pudahuel

01.09.2025 / 06:29

Preliminarmente se trataría de un ajuste de cuentas con un tercero con quien las víctimas mantenían rencillas previas.

Una feroz balacera se registró en Pudahuel, luego de que tres sujetos con rencillas previas iniciaran un intercambio de disparos que terminó con un menor de 16 años fallecido y su compañero de 19 años gravemente herido.

Según los reportes preliminares, ambas víctimas transitaban por la vía pública cuando se encontraron con este tercer sujeto, quien apenas divisó  a los sujetos con quienes tenía disputas anteriores, abrió fuego.

Los dos individuos baleados fueron trasladados por una vecina del sector al recinto asistencial más cercano, sin embargo solo el de 19 años fue quien ha logrado mantenerse con vida, mientras que el menor de edad falleció debido a la gravedad de sus heridas.

Mientras tanto, Fiscalía junto a Carabineros pesquisa el lugar de los hechos para dar con el autor del ataque.

Noticia en desarrollo…

