Si bien no era desconocida, recientemente la revista científica Journal of Family Violence, de Reino Unido, evidenció un modo de violencia que es ejercida a través de los tribunales de familia: la violencia judicial. La problemática afecta a varias personas, principalmente mujeres que son madres en busca de justicia y seguridad para ellas y sus hijos o hijas.

Esta violencia se ejerce de forma indirecta sobre estas mujeres y no se encuentra tipificada en el Código Penal chileno.

¿Cómo se ejerce la violencia judicial?

La abogada especializada en derecho de familia y violencia hacia la mujer, María Belén Ferreira Brisso, explica que la violencia judicial se ejerce a través de los tribunales de justicia y tiene la finalidad de continuar el abuso, agotando los recursos financieros y emocionales de la demandada, usualmente con denuncias falsas o demandas que no tienen propósito más que controlar la vida de la otra persona.

“Diariamente en tribunales vemos casos donde hay mujeres que llegan a tener más de 10 causas en tramitación, donde son violentadas y desacreditadas por varios frentes. Por eso hacemos un llamado a que los tribunales vean de forma completa cada caso y no las demandas y procesos por separado, ya que de esta manera se agilizaría el proceso judicial”, alerta la abogada dedicada a la litigación de complejidad.

¿Cómo reconocer este tipo de violencia?

“Coercive Control In The Courtroom: The Legal Abuse Scale” es una escala sobre la violencia judicial creada a partir de una muestra de 222 madres que estuvieron involucradas en procedimientos de derecho de familia.

Estas son las 14 formas de ejercer violencia tras una separación: