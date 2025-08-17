Sujeto muere tras recibir disparos en las piernas en toma de Viña del Mar: hay un detenido por el ataque

País viña del mar

La víctima, de 27 años y con antecedentes penales, falleció en el SAPU de Miraflores producto de un choque hipovolémico. La PDI detuvo a un hombre de 40 años, también con antecedentes.

Un hombre de 27 años murió la tarde del sábado en Viña del Mar tras recibir varios disparos en sus piernas, en un hecho ocurrido en el sector de Feria Caupolicán, donde se emplazan diversas tomas. La víctima, que tenía antecedentes penales, falleció en el SAPU de Miraflores debido a un choque hipovolémico provocado por las heridas.

El subprefecto Rodrigo Gallardo, jefe de la Brigada de Homicidios (BH) de la PDI de Valparaíso, explicó que la víctima “presentaba diversas heridas por proyectil balístico en sus extremidades inferiores y su posible causa de muerte corresponde a un choque hipovolémico consecutivo de estos disparos”.

La investigación quedó en manos de la BH de Valparaíso y del Laboratorio de Criminalística, cuyos equipos trabajaron tanto en el sitio del suceso como en el centro asistencial donde falleció el afectado.

En paralelo, la policía logró detener a un imputado por el ataque: un hombre de 40 años, también con antecedentes policiales, quien fue puesto a disposición del Ministerio Público.

 

