País villarica

Lo que se sabe de los hermanos de 13 y 15 años que murieron electrocutados mientras colgaban una bandera en Villarica

Por CNN Chile

16.09.2025 / 07:56

{alt}

Los primeros antecedentes indican contacto del mástil con cables eléctricos. La PDI realiza diligencias.

La Fiscalía de La Araucanía informó anoche la muerte de dos hermanos de 13 y 15 años en Villarrica, tras una descarga eléctrica ocurrida en el sector de Challupen, entre Villarrica y Licanray.

De acuerdo con los primeros antecedentes, los adolescentes instalaban una bandera con motivo de Fiestas Patrias cuando el mástil hizo contacto con cables eléctricos. El impacto resultó fatal.

Ambas víctimas estudiaban en el Colegio Humanidades de Villarrica, comunidad que expresó condolencias a sus familias a través de sus redes sociales.

Por instrucción del Ministerio Público, personal de la Brigada de Homicidios y de la Brigada de Investigación Criminal de la PDI, junto a un especialista electromecánico, se trasladó al lugar para fijar el sitio del suceso, levantar evidencia y esclarecer la secuencia del accidente.

