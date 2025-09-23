Victor Providel es citado a declarar como imputado en tercera arista del caso Monsalve

La diligencia surge tras la detección de conversaciones clave en el teléfono de un sospechoso, que vincularían a Providel con intentos de comercializar material relacionado con la víctima de la causa.

El defensor penal público Víctor Providel, actual abogado del exsubsecretario del Interior Manuel Monsalve, deberá declarar este miércoles ante la Fiscalía Centro Norte, en calidad de imputado, en una nueva arista del caso que involucra a la exautoridad.

La diligencia, liderada por los fiscales Xavier Armendáriz y Francisco Jacir, marca un hecho inédito en el proceso: que un abogado defensor sea investigado penalmente en una causa relacionada con su representado.

La citación surge en el marco de una tercera línea investigativa abierta tras la denuncia por hostigamientos que presentó la misma funcionaria que acusó a Monsalve por delitos sexuales.

Según los antecedentes recabados por el Ministerio Público, las amenazas habrían sido realizadas por Fernando Nicolás Silva, un ciudadano uruguayo con antecedentes en varios países sudamericanos, quien mantuvo una relación con la denunciante y que, tras enterarse de la investigación en su contra, abandonó Chile, recogió La Tercera.

La denuncia de la defensa de la víctima

Según el comunicado firmado por Santibáñez y los abogados Pablo Ortiz y Nicolás Padilla, Providel habría entregado contactos de periodistas al imputado, con el fin de facilitar la difusión de material audiovisual de carácter privado de la denunciante.

Dicha acción, advierten, vulneraría gravemente los principios de probidad y ética profesional que rigen la labor de los funcionarios públicos.

La denuncia se basa en antecedentes obtenidos por la Fiscalía Centro Norte en el marco de una arista paralela por amenazas, iniciada en mayo de este año.

Evidencia sobre posible gestión de Providel

Los teléfonos de dos imputados —Silva y un amigo de él que está siendo investigado también— fueron incautados por Fiscalía.

En los aparatos se habría hallado conversaciones entre uno de los sujetos y el defensor Providel, en las que aparentemente el abogado entrega números de contacto para intentar difundir la información sensible.

Incluso, Providel pide que su identidad quede en reserva.

Providel asistirá a declarar con defensa

Pese a su condición de imputado, el jurista continúa siendo el abogado del exsubsecretario Monsalve.

Desde la Defensoría Penal Pública, institución a la que pertenece, confirmaron que el penalista asistirá a declarar acompañado por un defensor.

En paralelo, se desarrolla un sumario interno a raíz de una denuncia presentada por la abogada querellante.

El proceso administrativo se mantiene bajo reserva.

Consultado por el caso, Monsalve respaldó públicamente a su abogado.