Víctor Providel comparece ante Fiscalía, pero guarda silencio: Defensa busca inhabilitación de fiscales Armendáriz y Jacir

Durante este miércoles, el abogado Víctor Providel, defensor de Manuel Monsalve, llegó hasta la Fiscalía Centro Norte, a propósito de su citación para declarar como imputado en el marco de la indagatoria de una tercera arista en el caso, que involucra un intento de presuntamente difundir material sensible relacionado con la denunciante del exsubsecretario del Interior.

Sin embargo, Providel no declaró.

El jurista llegó acompañado de su defensa, Marcela Araya, abogada de la Defensoría Penal Pública, pero guardó silencio ante el interrogatorio del Ministerio Público y evitó hablar ante la prensa.

Lo que dijo la defensa de Providel

Araya, no obstante, sí se refirió al tema frente a los periodistas, confirmando que presentaron un recurso para inhabilitar a los fiscales Xavier Armendáriz y Francisco Jacir, quienes lideran la causa, ya que estos también se encuentran involucrados en la arista principal del Caso Monsalve.

En esa arista, recordemos, Providel figura como abogado defensor de la exautoridad.

Araya también detalló que el abogado no realizará declaraciones hasta que se resuelva el recurso de inhabilitación.

Además, la abogada de Providel también sostuvo que, tras revisar la carpeta investigativa de Fiscalía, no encontró antecedentes que lo vinculen a algún delito.

Asimismo, señaló que “la persecución penal en su contra claramente-atenta contra el derecho a la defensa y el derecho a un Estado democrático, en atención a que los hechos por los cuales está siendo investigado don Víctor Providel, son los mismos hechos que están relacionados con la causa del señor Monsalve”.

La tercera arista del Caso Monsalve

Según los antecedentes recabados por el Ministerio Público, las amenazas habrían sido realizadas por Fernando Nicolás Silva, un ciudadano uruguayo con antecedentes en varios países sudamericanos, quien mantuvo una relación con la denunciante y que, tras enterarse de la investigación en su contra, abandonó Chile, recogió La Tercera.

Según el comunicado firmado por Santibáñez y los abogados Pablo Ortiz y Nicolás Padilla, Providel habría entregado contactos de periodistas al imputado, con el fin de facilitar la difusión de material audiovisual de carácter privado de la denunciante.

Dicha acción, advierten, vulneraría gravemente los principios de probidad y ética profesional que rigen la labor de los funcionarios públicos.

La denuncia se basa en antecedentes obtenidos por la Fiscalía Centro Norte en el marco de una arista paralela por amenazas, iniciada en mayo de este año.

Evidencia sobre posible gestión de Providel

Los teléfonos de dos imputados —Silva y un amigo de él que está siendo investigado también— fueron incautados por Fiscalía.

En los aparatos se habría hallado conversaciones entre uno de los sujetos y el defensor Providel, en las que aparentemente el abogado entrega números de contacto para intentar difundir la información sensible.

Incluso, Providel pide que su identidad quede en reserva.