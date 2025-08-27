Víctima se puso frente al vehículo para impedir el robo: Fiscalía revela detalles del homicidio de dueño de casa en Curacaví

Durante la audiencia de formalización, los imputados fueron acusados de actuar en grupo, con planificación previa y distribución de funciones, en una secuencia delictual que incluyó robos, homicidio, incendio del vehículo sustraído, posesión de drogas y otros delitos asociados.

El Juzgado de Garantía de Curacaví decretó este miércoles la prisión preventiva para cinco imputados vinculados al violento robo con homicidio del ingeniero Michael Peñaloza Chávez (44), ocurrido el pasado 19 de agosto en su parcela ubicada en el sector Los Hornitos, kilómetro 50 de la Ruta 68.

La medida cautelar fue solicitada por la Fiscalía Occidente, que formalizó a los acusados por una serie de delitos cometidos en grupo y de forma organizada, destacando los cargos por robo en lugar habitado, robo con homicidio, incendio, tráfico en pequeñas cantidades, receptación de vehículo motorizado y tenencia de elementos para robo.

Una secuencia planificada: El primer robo del 11 de agosto

Según detalló la Fiscalía, el primer delito se remonta al 11 de agosto, cuando Esabu Muñoz Escobar y Vicente Higuera Muñoz accedieron a pie hasta la parcela de la víctima tras recorrer cerros colindantes.

Los imputados ingresaron forzando el cerco perimetral y fracturando una ventana. Desde el interior sustrajeron especies de valor como televisores, perfumes, relojes, dinero en efectivo, una Biblia y, clave para el desarrollo posterior, la llave sin contacto de la camioneta de la víctima, patente VGVJ-49.

Segundo intento: Frustración y fuga en la madrugada del 19 de agosto

A las 02:00 horas del 19 de agosto, los cinco imputados —Muñoz, Higuera, José Contreras Aguilar, Matías Tapia Adasme y Kevin Aguilar Tapia— regresaron en un Chevrolet Corsa.

Aguilar permaneció en el vehículo para facilitar la huida, mientras los otros ingresaron nuevamente a la propiedad, utilizando la llave previamente sustraída para intentar llevarse la camioneta.

Sin embargo, al ser sorprendidos por la víctima y activarse las alarmas, los sujetos abandonaron la escena sin consumar el robo, siendo recogidos por Aguilar.

El crimen: Atropello fatal y robo consumado

Horas más tarde, alrededor de las 04:15 horas del mismo día, los imputados volvieron a la parcela por tercera vez. Esta vez, portaban herramientas para cortar el cierre perimetral, inhabilitaron el sistema eléctrico y desactivaron las cámaras de seguridad.

Al intentar sustraer la camioneta, Michael Peñaloza salió de su casa con una linterna y se interpuso frente al vehículo para impedir el robo.

Según la formalización, Esabu Muñoz, quien conducía la camioneta con la llave robada, aceleró a gran velocidad y lo atropelló, provocándole la muerte por politraumatismo esquelético-visceral complejo, según el informe del SML de Melipilla.

Tras el atropello, los sujetos huyeron del lugar en direcciones distintas y fueron recogidos nuevamente por Kevin Aguilar.

Ocultamiento del crimen: Incendio del vehículo

En horas de la tarde del 19 de agosto, los imputados se reunieron en Villa Los Almendros, María Pinto, para decidir cómo deshacerse del vehículo robado.

Esa misma noche, limpiaron la camioneta para eliminar huellas y, ya de madrugada, se dirigieron a la parte alta de la Cuesta Lo Prado, donde le prendieron fuego tras rociarla con combustible, destruyéndola por completo.

De acuerdo con la Fiscalía, el daño provocado supera las 40 UTM, configurando el delito de incendio consumado.

Cargos adicionales: Droga, receptación y herramientas para robo

En el avance de la investigación, se realizaron allanamientos a los domicilios de algunos imputados:

El 23 de agosto, la PDI ingresó al domicilio de Esabu Muñoz, encontrando 22,4 gramos de clorhidrato de cocaína en 30 bolsas listas para su venta, además de una motocicleta robada, configurando los delitos de tráfico en pequeñas cantidades y receptación.

Al día siguiente, Matías Tapia fue sorprendido con una mochila que contenía herramientas comúnmente utilizadas en robos, incluyendo desatornilladores, ganzúas y guantes, siendo formalizado por tenencia de elementos para cometer delitos.

Fiscalía: Crimen organizado y participación activa

Durante la audiencia, el Ministerio Público —a través del fiscal jefe de Focos Occidente, Leonardo Tapia, y el fiscal Eduardo Pontigo— fue enfático al señalar que todos los imputados actuaron como autores, en distintos grados de participación, pero bajo un mismo plan criminal, acordado con antelación y ejecutado con clara división de tareas.

Cabe mencionar que todos los detenidos prestaron declaración.

Destacó la confesión de Esabu Muñoz, quien reconoció haber atropellado a la víctima. La Fiscalía también reveló que la camioneta fue ofrecida para su venta tras el crimen, en una tentativa de lucro posterior al homicidio.

Se estableció un plazo de 120 días para el cierre de la investigación, que continuará bajo la supervisión de la Fiscalía de Focos Occidente.