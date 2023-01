Félix Ulloa, vicepresidente de El Salvador, explicó sus declaraciones respecto a la supuesta presencia de la mara Salvatrucha en el norte del país.

En conversación con Radio Duna, la autoridad salvadoreña aclaró que sus dichos guardaban relación con información publicada en prensa y no con la existencia de documentos que los acreditaran.

“No sé de donde han tomado eso porque reportes no tenemos. No tenemos ninguna actividad extraterritorial de ningún tipo de información oficial que nos haya hecho afirmar una situación de esa naturaleza”, afirmó Ulloa.

En ese sentido, planteó que “lo más que hay son las noticias, los medios informaron de la preocupación que había en Chile por la eventual presencia en el norte del país de algunas bandas criminales que podrían haber estado asociadas a estas maras”.

“Pero nada oficial, nada que pueda vincular una decisión política o de estado sobre el tema”, puntualizó.

Fiscal nacional desmintió presencia de maras en Chile

Horas antes, el vicepresidente del Gobierno de Nayib Bukele había advertido que tenían “reportes de algunas células de la MS, la Mara Salvatrucha, que se había instalado en el norte del Chile y otros países del sur están siendo objeto de desplazamiento”.

Estos dichos fueron desmentidos por el fiscal nacional, Ángel Valencia, que aseguró que se estaba indagando dicha información.

“Recibimos esos antecedentes, lo remitimos a los fiscales a cargo de las investigaciones, pero quiero ser tajante, yo no tengo información particular que me permita sostener que eso es efectivo“, dijo Valencia.

A su vez, la máxima autoridad del Ministerio Público advirtió que “no quisiera difundir especulaciones sobre aquello, que solo contribuyen a aumentar el temor en la población”.