Durante la mañana de este jueves, vecinos del sector de La Bandera y José María Caro, de la comuna de San Ramón, iniciaron manifestaciones exigiendo soluciones habitacionales a las autoridades ministeriales.

Se reunieron en el centro de Santiago, específicamente en calle Serrano con Alameda. Según la vocera del movimiento solidario Vida Digna, Jacqueline Rocco, los vecinos exigen cumplimiento de acuerdos con el Comités de Allegadas para la construcción de viviendas sociales pactadas con anterioridad.

Según Rocco, denuncian que no han sido recibidos por las autoridades y que las reuniones coordinadas no se han concretado. Además, no han priorizado la construcción de viviendas que habían sido acordadas.

La dirigenta señaló que la reunión busca solicitar que “pudieran comprar más terrenos para poder aumentar el proyecto Platino y que estos terrenos que sean considerados dentro del decreto supremo 49 para viviendas sociales sin deuda. En el 2019 nos aseguraron que que iba a avanzar el proyecto a sabiendas que los terrenos no alcanzan para los 61 comités que están dentro del proyecto”.

Indicaron también que fueron determinados como vecinos de la comuna de La Pintana, lo cual cambia los criterios para entregar estos terrenos, por lo que dentro de la lista de comités que optan por estas viviendas, quedaron en último lugar.

“Hemos tenido reuniones con el director (s) de Operaciones Habitacionales, Sergio Garrido, y con ejecutivos de proyectos, pero evidentemente ellos no pueden tomar decisiones. Por eso queremos una reunión con los altos mandos“, indicó la representante.

Por otro lado, acusan estar en situaciones vulnerables en torno a la pandemia debido al problema habitacional que viven hoy. “Tenemos que vivir cuarentenas encerrados sin espacios, sin poder salir a manifestarnos tampoco. Eso ya no debe pasar más. Ya no vamos a esperar un día más”, comentó Rocco.

“Estamos pidiendo una reunión con alguien que realmente tenga peso y nos dé una solución ahora, no para otro mes, para el mes siguiente. Estamos pidiendo una reunión directamente con el ministro y el subsecretario. Que sea ahora”, exigieron como movimiento solidario Vida Digna.

Ante esto, el director de Operaciones Habitacionales, Sergio Garrido, aseguró que llevan muchos años reuniéndose con los pobladores y que “asumimos el compromiso a nombre del ministro y del subsecretario de seguir trabajando”, añadiendo además que tienen el fiel compromiso de “asegurar la vivienda como un derecho”.

Por ello, se acordó una reunión con el ministro Felipe Ward para el lunes 8 de febrero y tratar todos los puntos de la situación.