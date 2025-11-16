Vecino denuncia agresión del comando de Jeannette Jara tras conflicto por instalación de escenario en barrio París-Londres

Carabineros intervino en el lugar, pero hasta ahora no se han reportado detenciones.

Un incidente ocurrido este domingo en el barrio París-Londres involucró a un vecino y trabajadores del comando de la candidata presidencial, Jeannette Jara.

El conflicto se originó por la instalación de un generador eléctrico destinado a alimentar el escenario montado por el comando, ubicado barrio París-Londres, entre la iglesia de San Francisco y la plazoleta Pedro Bardeci.

La estructura anticipa la convocatoria de la jornada: un escenario con fondo negro y azul, iluminado con luces que simulan la bandera chilena y emplazado junto al Museo de Arte Colonial de San Francisco.

¿Qué pasó?

Según la información preliminar de Carabineros, el vecino indicó que la noche anterior, durante los trabajos de montaje del escenario, apagó el generador debido al ruido, recogió La Tercera.

Como consecuencia de esta acción, habría sido agredido este domingo por personas vinculadas al equipo de campaña.

Carabineros acudió al lugar durante la tarde para controlar la situación y registrar los hechos, aunque hasta el momento no se han informado detenciones.